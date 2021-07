Send til din ven. X Artiklen: Debat: Forhold jer til realiteterne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Forhold jer til realiteterne

Sorø - 24. juli 2021 kl. 09:57 Af Mogens Schwensen, Kristian Egebæk og Marianne Vinding, Konservative kandidater til kommunalbestyrelsen, Dianalund Kontakt redaktionen

Vi har i flere indlæg kunnet læse "De gamle vrisne nissers" forskellige synspunkter. Endelig kom det frem, Bent og Finn, at I ønsker en ny borgmester.

Ind imellem ville det derfor være rart, hvis I i jeres argumentation havde lidt selvkritik og forholdte jer til realiteterne.

Gert Jørgensen afløste en borgmester, der havde siddet med borgmesterkæden i 24 år - og så taler I om magtens sødme, det endda efter kun 8 år. I den periode, hvor også Dianalund by faktisk har udviklet sig positivt og med stigende indbyggertal, en periode med et rekord højt investeringsniveau, og med mange gode udviklingstiltag til gavn og glæde for alle borgerne i alle aldre. Det er jo heldigvis kun positivt, at udviklingen er sket i et konstruktivt samarbejde med kommunen og med en høj grad af borgerinddragelse og frivillighed samt massiv støtte fra det lokale erhvervsliv, og investeringerne vil fortsætte de næste år.

I mener også, at Sparekassen Sjælland-Fyn skal stå for skud og svines til. Det er vi Konservative ikke enige i. Vi mener, at det er positivt, at sparekassen opretholder sin afdeling i Dianalund - også i en "light" udgave. Modsat alle de andre banker, der tidligere har været i Dianalund. Selvstændige virksomheder bestemmer heldigvis selv, hvordan de vil styre deres forretning. Så bestemmer kunderne selv, hvilket pengeinstitut de vil bruge.

Sparekassen støtter også den lokale kultur og sport. Senest da man kunne se EM-semifinale på storskærm helt gratis bl.a. takket være Sparekassen Sjællands støtte, ligesom planerne om en padel tennisbane med et tilskud på kr. 100.000,00 er hjulpet godt på vej.

Kære Bent og Finn, har I overhovedet en alternativ borgmester til Gert Jørgensen? I vil nok svare: "En socialdemokratisk borgmester."

Men Anne Madsen vil jo hellere have en stol på »Borgen« end på Rådhusvej. En borgmesterkandidat, der mente, at borgerne i Sorø Kommune skulle betale for hendes ambitioner om at komme i Folketinget. Men den orlov blev naturligvis ikke givet.

Vi har et tilbud til jer! Kom frem med jeres tanker og idéer om, hvad fremtiden skal bringe i Dianalund. I stedet for at skælde ud på dem, der rent faktisk tager et ansvar, og faktisk også gerne lytter til nye, gode og konstruktive idéer. Gert har som borgmester, skullet rette op efter mange års socialdemokratisk økonomisk kaos.

Husk alle roser har torne.