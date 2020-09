Send til din ven. X Artiklen: Debat: Forhåbentlig vilje til et bredt samarbejde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Forhåbentlig vilje til et bredt samarbejde

Sorø - 07. september 2020 kl. 19:07 Af Bo Mouritzen, byrådsmedlem for Enhedslisten Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat: I avisen kan vi læse, at Venstres nye spidskandidat, Kasper Nygaard inviterer til et bredt samarbejde i byrådet. Fra Enhedslisten i Sorø vil vi gerne tage imod den udstrakte hånd.

Det ville være meget rart med en afveksling fra det, der nærmest kan kaldes et vredt samarbejde, eller måske mere korrekt, mangel på samarbejde.

Det er vores opfattelse, at blå blok fører en tag-det-eller-bliv-stemt-ned-politik, der ikke gavner ret mange.

Og det er muligt at skabe et samarbejde med de fleste partier. Fra Enhedslisten har vi i løbet af denne byrådsperiode i forskellige former samarbejdet med De Radikale, SF, Socialdemokratiet, Alternativet og Venstre.

Blandt andet har vi i dialog med Venstre begge henvendt os til vores respektive folketingsgrupper omkring diæter og honorarer, for personer med et handikap.

Når personer med handikap får udbetalt løn, diæter eller honorar, så bliver det efterfølgende modregnet indtægten i den offentlige ydelse for eksempel førtidspension, boligsikring eller boligydelse. Det er problematisk, at personer der er udpeget til at sidde i lovbefattede råd og nævn (for eksempel de kommunale handikapråd) bliver modregnet i deres ydelse.

Det betyder, at de medlemmer af råd eller nævn, der har et handikap, ikke kan tjene lidt ekstra på at lave en indsats i råd eller nævn.

Enhedslisten i Sorø mener, at personer, der udpeges til lovbefattede råd eller nævn, skal honoreres lige, uanset hvad deres indkomstgrundlag er. Det er Enhedslisten i Sorøs opfattelse, at politisk arbejde skal være tilladt for alle, og at alle skal være lige berettiget til at modtage løn for arbejdet.

Både Enhedslisten og Venstre i Sorø har på den baggrund bedt om, at problematikken tages op i Folketinget. Kasper Nygaard: Fra Enhedslisten har vi i praksis flere gange vist, at vi både kan og vil bygge bro. Spørgsmålet er kun, om viljen er til stede fra flertallets side, eller om man fortsat vil stemme sig igennem?

Vi håber virkeligt, at der er handling bag ordene, når Venstre påstår, at der skal samarbejdes bredere