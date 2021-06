Send til din ven. X Artiklen: Debat: For kort proces Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: For kort proces

Sorø - 05. juni 2021 kl. 16:13 Af Dan Kiving, kandidat til regionsrådsvalget for Socialdemokratiet Kontakt redaktionen

Som formand for DH Sorø og som næstformand i Handicaprådet dengang var hele processen for mig en særdeles positiv oplevelse. Og den samlede handicappolitik, som nu skal gennemgås og revideres, blev og er et fint værktøj for os alle og et værk, som jeg tror, at vi alle følte og føler stort ejerskab til.

Det er således i min optik ikke blot Sorø Kommunes Handicappolitik, men vores, som er resultatet af et vigtigt samarbejde.

Jeg frygter, at man på mødet mandag har besluttet den hurtige model for procesplanen for gennemgang og revideringen af Handicappolitikken.

Efter min mening kan den model, som er indstillet, desværre risikere at betyde en noget forhastet evaluering og revidering af politikken. En absolut nødvendig revision, vil jeg påpege.

Handicappolitikken beskriver både arbejdsmetoder og -modeller, strategi, visioner og ambitiøse målsætninger, som slet ikke er gennemført endnu, og at den opdateres, betyder alt for alle vores borgere med et handicap og deres familier, Handicaprådets arbejde med rådgivning af kommunalbestyrelsen og DH Sorøs engagement og indsats. Ja, for en udvikling af det samlede handicapområde.

Det er naturligvis udvalgets ret at vælge modellen med den - efter min mening - alt for korte proces, og personligt håber jeg på, at udvalget har besluttet at se på en mere ambitiøs plan for det centrale og vigtige arbejde for den store gruppe borgere, som har et handicap og deres familier.

Jeg håber, at man i udvalgsarbejdet endnu engang vil se på, om ikke arbejdet med politikken fortjener, at oplægget til arbejdet (procesplanen) gennemarbejdes grundigt én gang til i forhold til den model, som er beskrevet i udvalgets dagsorden.

Der er behov for, at der sættes nok ressourcer af til en grundig evaluering og revision af Handicappolitikken i et tæt samarbejde med kommunens samarbejdspartnere på området og med en ordentlig og respektfuld borgerinddragelse. Borgerinddragelse må aldrig blive et begreb, der tages let på.