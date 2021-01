Send til din ven. X Artiklen: Debat: For alle borgere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: For alle borgere

Sorø - 10. januar 2021 kl. 18:05 Af Bent Frederiksen og Finn Pilgaard Beyer, Dianalund Kontakt redaktionen

Ingen behøver at være i tvivl om, at vi bakker op om en stærk metropol i Sorø Kommune.

Sorø by er både en historisk perle og en smuk og driftig by - og det bør den også være. Sorø By skal give sit betydelige bidrag til, at alle borgere i kommunen kan glæde sig over at bo i Sorø Kommune.

Det gør vi, ligesom vi glæder os over "vores egen" by - Dianalund. Når det er sagt, vil vi kvittere for, at kommunens øverste myndighed har valgt at skifte navn fra "Byråd" til "Kommunalbestyrelse". En beslutning, som på det symbolske plan signalerer inklusion i forhold til alle lokaliteter og alle borgere i Sorø Kommune. Det har vi savnet.

Herefter bliver det interessant at følge, om navneændringen forbliver symbolsk - eller om den følges op af praktisk politik, som reelt inkluderer den nordlige del af kommunen i et ligeværdigt kommunefællesskab. Det har vi behov for. Vi er naturligvis bekendt med, at Dianalund har et betydeligt aftryk på budgettet for 2021 - det har borgmesteren gentagne gange fremhævet. Men ser man tilbage på kommunens budgetter og erhvervsudvikling fra kommunalreformen i 2007 til i dag, vil man forstå, hvorfor vi har gjort os til fortalere for en balanceret udvikling i hele Sorø Kommune.

Såfremt der kommer reelle tiltag med balanceret udvikling, herunder byudvikling, erhvervsudvikling og i særlig grad offentlige og private arbejdspladser i Dianalund, Stenlille og Ruds Vedby, vil vores stemme i debatten blive overflødig. Viser det sig imidlertid, at navneændringen alene er symbolpolitik, vil vi igen fatte og hvæsse pennen. Vi interesserer os hverken for gammeldags rød eller blå kommunalpolitik - men for politik, der fremmer grøn udvikling og arbejdspladser i hele kommunen.

Det gør vi, fordi decentral politik efter vores opfattelse bliver det måske væsentligste tema i den grønne omstilling - og ved kommunevalget senere i år. Hvis vi ønsker at skabe rammer for et godt liv til vores børn og børnebørn, kan det kun ske gennem bæredygtig udvikling, hvor klima og miljø er omdrejningspunktet - og vi alle er med. Også os i den nordlige del af kommunen.