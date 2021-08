Debat: Fokus på børn, unge og kultur

2. Kyndelmisse er et kæmpe aktiv for Sorø. Kyndelmisse har 10.000-13.000 besøgende. Der er en massiv opbakning til projektet fra lokale foreninger. En målrettet investering fra kommunen kan løfte et soransk klenodie til nye højder. Investering i kultur fremmer livskvaliteten for herboende, men i særdeleshed også bosætning, turisme og erhvervsfremme. Kyndelmisseprojektet bidrager med en plan for optimering til 25.000 gæster over to dage. En dag som nu og en dag med butiksåbent og mere liv i hele Sorø. Kr. 1 mio. årligt i 4 år.