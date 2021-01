Debat: Flere spændende legepladser tak

Det er besluttet, at legepladserne skal være åbne for offentligheden udenfor åbningstid. Et rigtig positivt tiltag, da vores mange børnefamilier i kommunen har for få reelle muligheder for at finde legepladser og mødesteder. Vi i SF er derfor sikre på, at rigtig mange børn og voksne vil være enige i, at vi trænger til mere spændende legepladser i Sorø Kommune.