Debat: Firma terroriserer sine naboer

Det er såmænd ikke fordi vi ikke har forståelse for, hvis Bygma har en deadline. Men information havde været på sin plads. Fx kunne Bygma have lagt en flyer i postkassen: »Kære naboer, undskyld vi larmer. Vi bygger om og regner med at være færdige den xx-xx 2020.«

Det ville også klæde butikken at give sine naboer en eller anden form for kompensation for at have holdt larmen ud. Men siden dette ikke er tilfældet, vil vi gerne vide: Hvor længe har Bygma tænkt sig at terrorisere sine naboer?