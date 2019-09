Send til din ven. X Artiklen: Debat: Fatale forringelser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Fatale forringelser

Sorø - 21. september 2019 kl. 12:04 Af Dan Kiving Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat: Nu nærmer den tid sig igen! Omend lidt forsinket på grund af folketingsvalget skal byrådet snart til at forhandle og vedtage budgettet for de kommende fire år. Og for mig er det kommunale budget, næst efter håbet om, at helt almindelige borgere konkret vil komme til at kunne mærke en bedre velfærd i Sorø, årets vigtigste politiske fokus.

Jeg læser og hørte forleden i radioen vores borgmester glæde sig over, at Sorø igen er placeret højest i regionen hvad angår et godt erhvervsklima. Det skal han og vi være stolte af. Det gør, at Sorø kan tiltrække nye, stærke erhvervsvirksomheder hvilket styrker bosætningen. Det har vi brug for.

Borgmesteren fortalte, at man fra kommunens side altid gør sit yderste for at hjælpe virksomhederne, når de har brug for kommunal hjælp, så er det »tommelfingeren op« her fra. Men hvad har denne positive historie med budgettet for de kommende år at gøre?

Jo, den samme positive indstilling om støtte og hjælp til de kommunale virksomheder, som direkte har med borgernes tilværelse at gøre, mener jeg skal til at fremgå af de kommunale budgetter.

Men vi kan hvert år se, at embedsværket op til budgetteringsfasen jo godt ved, hvor mange penge, der skal bruges i det kommende år for at kunne yde borgerne den nødvendige service. De penge beder forvaltningerne altid de politiske udvalg om.

I de seneste år har byrådets flertal dog afvist at lægge pengene ind i budgettet for ikke at nærme sig servicerammen og for at holde kassebeholdningen på de magiske 75 millioner kroner i budgettet. Det politiske flertal kalkulerer derfor med, at nedskæringer og besparelser i årets løb vil få regnestykket til at gå op. Og det har det gjort med fatale serviceforringelser for borgerne.

Jeg håber, at man i budgettet for de kommende år vil anlægge den målsætning, at både erhvervsvirksomhedene og de offentlige virksomheder her i Sorø skal have samme service fra byrådet: at begge typer vil få mulighed for at drive deres virksomheder optimalt. De første til gavn for firmaernes indtjening og skabelse af arbejdspladser og den anden for at skabe tryghed, livskvalitet, sundhed, livsglæde og de andre vigtige mål, som er vigtige for alle borgerne. Det er alle sammen mål, som står beskrevet tydeligt i de ni Verdensmål, som byrådet og Sorø Kommune arbejder målrettet efter. (Forkortet af redaktionen)