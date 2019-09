Send til din ven. X Artiklen: Debat: Fatal fortalelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Fatal fortalelse

Sorø - 22. september 2019 kl. 19:13 Af Gert Jørgensen (K), borgmester Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kære Dan Kiving!

Tak for de pæne ord i forbindelse med, at Sorø Kommune igen i år har de bedste rammevilkår for erhvervslivet i Region Sjælland. Det skyldes en stor og fælles indsats fra alle medarbejderne i Sorø Kommune og et godt og konstruktivt samarbejde med erhvervslivet.

Det er altid dejligt, når en socialdemokrat sætter pris på, at der skabes private arbejdspladser, og vi dermed får borgere ud af offentlig forsørgelse.

Men jeg må desværre bemærke, at socialdemokratiet (S) i Sorø Kommune løbende har bidraget til at forringe det velfungerende samarbejde med erhvervslivet. Den placering, hvor vi er placeret dårligst i Dansk Industris Erhvervsklimaundersøgelse, er på skatteprocenten - med en placering som nr. 84 ud af 93. Og når (S) ønsker at genindføre dækningsafgiften - en særskat på erhvervslivet, så vil vores nuværende topplacering helt sikkert blive udfordret.

Dine udtalelser om, at flertallet skulle kalkulere med nedskæringer i årets løb, og at det har fatale konsekvenser, må være en fortalelse. For 2018 viser regnskabet, at vi på nær kr.0,4 mio. har anvendt hele vores serviceramme på kr.1.251 mio. på velfærd og andre ydelser til vores borgere. Der kan som i 2019 altid opstå udfordringer i årets løb, som det bliver nødvendigt at tage hånd om. Det betyder, at vi må omprioritere, og vores likviditet kan blive udfordret. Der er altid ting, vi kunne ønsker var bedre.

Flertallet har ikke ønsket at overskride servicerammen og dermed risikere en sanktion. Vi ønsker heller ikke at spille hasard med kommunens selvstændighed. Det er derfor vigtigt at sikre balance i vores budgetter og have en løbende likviditet af en vis størrelse. Ikke mindst fordi der pludselig kan opstå uforudsete hændelser. Vi er tidligere blevet udfordret af historiske uregelmæssigheder og historiske aftaler om tilbagekøb af udelys tilbage fra 1998 på sammenlagt over kr.100 mio. Uden en likviditetsreserve eller lånemulighed var vi muligvis blevet sat under administration.

Kommuneaftalen for 2020 har tilført kommunerne mere likviditet og en højere serviceramme, så vi har penge til at følge med det demografiske udgiftspres. Om der så i forbindelse med Finansloven bliver tilført yderligere penge til velfærdsområderne, kan vi kun håbe på.

Flertallet ønsker fortsat ikke at bringe Sorø Kommune tilbage i den luksusfælde fra før 2014, hvor et løbende overforbrug blev finansieret af høje skatter, særskat på erhvervslivet og en historisk høj gæld pr. indbygger. Vi ønsker ikke at være populister - men vil fortsat arbejde på at skabe flere indtægter til gavn for velfærden i vores dejlige kommune.