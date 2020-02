Send til din ven. X Artiklen: Debat: Farcen om omfartsvejen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Farcen om omfartsvejen

Sorø - 27. februar 2020 kl. 21:44 Af Lena Bau, Holbergsvej 27, Dianalund Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgmesteren satte omfartsvejen på hold, fordi den kan blive "op mod dobbelt så dyr" som forventet. Han indrømmer nu, at det måske bliver 10-18 mio. kr. dyrere. Forvaltning og rådgiver taler om 5-10 mio. kr. dyrere, INDEN der vel at mærke er regnet på projektilpasninger. Vi har siden pressemeddelelsen i november ikke kunne få svar på hvorfor COWI ikke får til opgave at lave projektilpasninger, så vi kan få vished for om omfartsvejprojektet faktisk vil kunne udføres for de afsatte 47 mio. kr. Projektet har aldrig været så langt i planlægningen som nu, og det har kostet mange ressourcer. Alligevel er hele projektet droppet på grund af en formodning. Der må stikke noget under!

Det bekræftes af vores aktindsigtssag, hvor kommunen i første omgang benægter eksistensen af et dokument, som ellers findes på sagens aktliste. Jeg må bede om at få dokumentet udleveret 3 gange, og først da jeg fortæller, at jeg har set bevis for dokumentets eksistens, og at jeg vil bringe sagen for Ankestyrelsen, får vi delvis aktindsigt. Det gør os kun endnu mere nysgerrige på hvad der mon gemmer sig i dokumentet med titlen "fortroligt". Forvaltningen skriver, at dokumentet indeholder "oplysninger af fortrolig karakter, hvor kommunens økonomiske og politiske situation drøftes og overvejes". Jeg er i meget i tvivl om et sådan argument er lovligt i denne sag. En kommune er en offentlig virksomhed, som er demokratisk ledet og som er underlagt transparens og åbenhed. Borgerne må til enhver tid have ret til at kende til den kommunale økonomi.

Jeg kan kun tolke det som at hverken K, V eller DF reelt er interesseret i at udvikle den nordlige del af kommunen. At sætte Pilegårdsudstykningen i gang inden infrastrukturen er i orden, er fuldstændig grotesk, og det vil kun forværre den trafikale situation. Er det i virkeligheden her, de 47 mio. kr. skal bruges?

Nu skal vi spises af med trafiksaneringer, som kommunen i gennem 15 år har afvist. Borgmesteren vil invitere til dialog, og involvere DUR. Men borgermødet er lagt på samme tidspunkt som DURs generalforsamling. Vi kan ikke trafiksanere os ud af problemerne. Skal al trafik fra Holbergsvej ledes af Per Degns Vej? Er det en god løsning for byen? Kære medborgere i Dianalund, jeg tror at borgermødet den 10. marts på Holbergskolen er lige så vigtig for jer som for os i Tersløse. Jeg vil opfordre jer til at møde op. Lad os presse på for en løsning, der vil sikre Dianalunds fremtid.