Debat: Familier får ikke nødvendig hjælp

Sorø - 06. marts 2021 kl. 11:03 Af Sascha Fich, spidskandidat for Radikale Venstre Kontakt redaktionen

For at finde besparelser på socialområdet havde mange kommuner, herunder Sorø Kommune, indgået aftale med et konsulentfirma.

Det er umiddelbart forståeligt, da socialområdet er en meget stor post på det kommunale

budget.

Problemet opstår, hvis konsulentfirmaet kun får penge, hvis det finder besparelser, også

kaldet "no-cure-no-pay princippet", eller på mere mundret dansk; "ren provision".

Konsulentfirmaet, som Sorø Kommune havde aftale med, skulle aflønnes efter både fast

pris og no-cure-no-pay princippet, og selvom no-cure-no-pay princippet aldrig blev taget i

anvendelse, er det en betænkelig fremgangsmåde.

Sorø Kommune har alt for mange børn og unge med psykiske udfordringer. Så hvad gør

kommunen for at støtte disse børn og unge, så de får en mere tryg barndom, kan fungere

i skolen, få en uddannelse og efterfølgende blive gode skatteborgere, til glæde for dem

selv og samfundet?

Vi ved det nytter med en helt tidlig indsats i sårbare familier.

Vi ved det er helt essentielt for et barn og barnets familie at de får den nødvendige støtte,

hvis barnet har psykiske problemer.

Vi ved også, at det koster penge, men at hyre et konsulentfirma som har til opgave at

finde besparelser på området, er IKKE løsningen.

Hvis Sorø Kommune vitterligt har et ønske og en ambition om at nedbringe den kedelige

danmarksrekord i antallet af børn og unge med psykiske problemer, er det nødvendigt

med en helt anden tilgang.

Alle børn fortjener en god start på livet, uanset hvilken familie de kommer fra, og vi skal

derfor prioritere en tidlig indsats i sårbare familier. Det er Radikal politik - også i Sorø

Kommune.