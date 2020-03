Send til din ven. X Artiklen: Debat: Fakta og gældsætning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Fakta og gældsætning

Sorø - 06. marts 2020 kl. 20:42 Af Den Konservative Byrådsgruppe Bo Christensen, Carsten Pedersen, Per Hovmand, Mogens Schwensen, Sofie U. Torpegaard, Martin B. Jørgensen og Gert Jør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi tror, at de fleste byrådsmedlemmer er meget enige i Enhedslistens opfattelse af, at lån så vidt muligt skal undgås, hvis de løbende alene optages med henblik på at bringe sammenhæng i den løbende drift, som det skete tidligere i Sorø Kommune.

Fakta om gældsætningen er, at den skattefinansierede gæld pr. borger er lavere end i 2013. Det til trods for, at vi over en periode har opført Ny Frederiksberg Skole, lavet helhedsplaner i flere af de større bysamfund, renoveret/ombygget flere af vores idrætshaller og daginstitutioner, ny tandklinik, foretaget økonomisk genopretning efter regnskabsmæssige uregelmæssigheder og meget andet.

Der er således ikke tale om et overforbrug på driften i Sorø Kommune, når der optages lån, som Bo Mouritzen (Ø) nu antyder, selvom det blev forklaret ham på det seneste byrådsmøde. De seneste optagne likviditetslån på sammenlagt kr. 35 mio. er primært optaget grundet uforudsete anlægsudgifter til et tilbagekøbskrav på kr. 52,0 mio. for kommunens udendørs belysning fra SEAS-NVE.

Afdragene i 2014 på gælden ved udgangen af 2013 i Sorø Kommune var på kr. 42 mio. og ikke omkring kr. 30 mio.

Når der sker en stigning i afdragene og i den samlede gæld i Sorø Kommunes regnskab, så hænger det også sammen med en stigning i den brugerfinansierede gæld. Et godt eksempel herpå er om- og nybygningen af den meget anerkendte specialinstitution Lundebo i Dianalund til 98 millioner kroner. Men her er det beboerne, som skal stå for betalingen af renter og afdrag på de optagne lån, og som derfor ikke ligger beslag på Sorø Kommunes fremadrettede økonomiske ressourcer.

Sorø Kommune har en sund økonomi i balance, som skyldes budgetoverholdelse og en god økonomistyring. Det til trods for, at vores beregnede udgiftsbehov er højere end de indtægter, vi får fra skatter og tilskud. Vi bliver desværre nu udfordret af andre kommuners skattestigninger grundet økonomiske udfordringer. Det koster indtil videre Sorø Kommune 6,0 millioner kroner i perioden 2020-2023. Vi håber i den forbindelse på en snarlig udligningsreform til gavn for borgerne i Sorø Kommune.

De Konservative ønsker at sikre tryghed og kontinuitet i borgernes hverdag. Derfor glædede vi os, da vi fik muligheden for at låne - som man ikke bare kan tage som en selvfølge - frem for, at vi skulle skaffe pengene ved at foretage effektiviseringer og reduktioner på velfærdsområderne, da dele af regningen til SEAS skulle betales.