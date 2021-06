Send til din ven. X Artiklen: Debat: Et værdigt menneskesyn? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Et værdigt menneskesyn?

Sorø - 16. juni 2021 kl. 12:59 Af Lars Damgaard, kommunalbestyrelsesmedlem, Dansk Folkeparti Kontakt redaktionen

I DF Sorø bemærker vi, at Pia Hvid og Aalbæk Jensen fra »Frigængerne« kritiserer V og K for at gå i valgforbund med NB og indirekte dermed også gør sig hellig over V og Ks samarbejde med DF, som Pia Hvid og Aalbæk Jensen anser for at være ikke-stuerene.

De hævder, at de borgerlige dermed støtter sig til »den yderliggående højrefløj«, hvis »menneskesyn« ikke er lige så fint som ovre hos de forsmåede Radikale, Alternative eller hvad de ellers har haft og får af politisk tilknytningsforhold.

Det budskab blev i den grad også italesat under det seneste kommunalbestyrelsesmøde.

I DF Sorø undres vi egentlig ikke over, at de såkaldte »Frigængere«, som ikke ser sig for gode til at indgå politisk samarbejde med den yderligtgående venstrefløj og i øvrigt altid bryster sig af, at de skulle kunne samarbejde med alle, gør sig til dommer over andres menneskesyn.

Og bare til almen orientering, mindst en af de to har flere gange i den nuværende byrådsperiode tilbudt et endog meget nært samarbejde med "dem der har et andet menneskesyn".

De er som vanligt selvmodsigende og hykleriske i deres retorik, hvilket gør et evt. politisk samarbejde meget vanskeligt. De fastholder dermed deres selvvalgte politiske isolation i kommunalbestyrelsen.

DF Sorø er et kulturkonservativt og meget socialt ansvarligt borgerligt midterparti, som igennem flere perioder i Sorø Kommunalbestyrelse har vist, at vi kan samarbejde med alle konstruktive kræfter i Sorø Byråd, hvad enten de sidder i den ene eller den anden side i af salen, og vi gør os selvfølgelig ikke til dommer over folks politiske holdninger.