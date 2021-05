Debat: Et økonomisk stærkt fundament

Man kan sammenligne kommunens økonomi med at overtage et hus uden bemærkninger i "Tilstandsrappor-ten". Da vi Konservative ved udgangen af 2013 overtog borgmesterkæden var forventningen, at vi overtog et hus med et nogenlunde solidt fundament - måske med et mindre behov for efterisolering og en tilpasning af forbruget. Men der var desværre tale om et håndværker tilbud.