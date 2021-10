Send til din ven. X Artiklen: Debat: Et nært politi Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Et nært politi

Sorø - 09. oktober 2021 kl. 14:12 Af Nick Hækkerup (S), justitsminister Kontakt redaktionen

I mandags var jeg med til at åbne Dianalunds nye nærpolitistation. Det var en god oplevelse at være med til. Særligt fordi jeg ved, at det betyder, at borgerne fremover vil få kortere vej til politiet og dermed mere tryghed i dagligdagen.

Igennem en del år er vigtige funktioner blevet samlet eller centraliseret. Hospitaler er blevet større, lokale skoler er lukket og samme vej er det går for mange steder for politiet, hvor mindre politistationer er blevet lukket. Det betyder, at vi har tabt noget nærhed. Og vi har tabt noget tryghed ved for eksempel ikke længere at have politiet tæt på i vores lokalsamfund. Regeringen vil en anden vej.

For hvis vi vil have styr på kriminaliteten lokalt, så kræver det et politi, der er tæt på borgerne. Et politi, som kender lokalområdet godt, og måske også har en idé om, hvem de skal kontakte, hvis der har været episoder med hærværk og uro i gaden.

Det er derfor, vi nu sikrer nærpolitistationer - ikke bare i Dianalund og Sorø - men også i 19 andre byer rundt omkring i landet.

I Dianalund vil politiet have fast base i Dianalund Centret. Her vil to dedikerede lokalbetjente sidde klar til at tage imod henvendelser fra borgerne i to timer om ugen. Resten af tiden vil betjentene være travlt beskæftiget med at skabe tryghed i området. Samtidig får politiet i Sorø fornyede kræfter i form af længere åbningstider. Det er en udvikling, jeg er rigtig glad for.

Jeg håber, I vil gøre brug af de nye betjente. De er til for jer og for trygheden i Dianalund og resten af Sorø Kommune.