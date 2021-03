Send til din ven. X Artiklen: Debat: Et lys i mørket Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Et lys i mørket

Sorø - 08. marts 2021 kl. 10:02 Af Hans Eberholst, Victoria Teatret, Sorø Kontakt redaktionen

I biografverdenen er vi vant til at bruge metaforen om, at biograferne er et lys i mørket. Men for øjeblikket er lyset i mørket slukket. Kulbuelampen lyser ikke, der er ingen historier på det hvide lærred. Der er bare mørkt i mørket!

Men: Der er lys forude!

Til alle jer, der er ved at være trætte af puslespil,krimier, Netflix-serier, ensomme aftener, hvor den eneste adspredelse er om HELE tv-avisen bliver brugt til corona-nyt, eller om der skulle have sneget sig en eller anden mindre nyhed ind imellem de mange coronanyheder, fx den om at USA da har fået en ny præsident.

Til alle jer her i Sorø er der godt nyt, for vi i Victoria er her stadig - midt på Storgade. Vi er lukket lige nu - af hensyn til dig og dine, men jeg kan da i den grad love dig for, at vi er her.

Vi har brugt coronapausen til mange ting, mest forhandlinger om både dit og dat, men jeg kan love dig for, at så snart der bliver sagt "GO" til biograferne, så er vi på gaden igen.

Vi satser på at være der med lys i mørket til alt og alle, så snart det kan lade sig gøre.

Så snart det af sundhedsmyndighederne og politikerne bliver tilladt at vise FILM igen, dér hvor film skal ses, nemlig biografen.

Og ikke kun bringer vi påny lys i mørket om aftenen, næh, vi satser også på at opfylde den forpligtelse, vi påtog os i efteråret 2020 om at vise film for børn og unge i Victorias Filmklub.

Lige nu arbejder vi med en plan om at fortsætte sæsonen helt frem til omkring sommerferien, således at alle i klubben får, hvad de har betalt for.

Repertoiret kan vi ikke sige noget om lige nu, idet licenser udløber og nye kommer til, men vi vil prøve på at lægge os så tæt op til det valgte program for Filmklubben som muligt.

SÅ: Glæd dig til en "grand opening" - også i Victoria Teatret, din lokale biograf, dit lokale lys i mørket. Måske også helt bogstaveligt!? Hvad jeg mener med det? Det bliver du klogere på med tiden!

Og når det sker, så følg den røde løber - ind i Victoria!