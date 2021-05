Send til din ven. X Artiklen: Debat: Et dårligere sted at leve Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Et dårligere sted at leve

Sorø - 20. maj 2021 kl. 16:00 Af Ib Skovlykke og Jens-Jørgen Christensen på vegne af Niløse og omegns Beboerforening Kontakt redaktionen

Kære direktion og bestyrelse for Sparekassen Sjælland-Fyn.

Den 14. november 2019 skrev administrerende direktør, Lars Petersson, i et læserbrev i Sjællandske, at Sparekassen bliver i Dianalund. Der gik Sparekassen fra fem dages åbning ned til to dages åbning. Nu går Sparekassen til ingen åbningsdage i Dianalund. Men man kan bestille tid til et møde i Dianalund eller køre til Sorø! Så er der ikke meget tilbage af Sparekassen i Dianalund!

I Sparekassens delrapport for 1. kvartal 2021 havde den et overskud på 162 mio. kr. før skat. Dette overskud svarer til 296 tusinde kr. pr. medarbejder.

Men Sparekassen har altså ikke råd til at have en filial i Dianalund.

Sparekassen skriver blandt andet på sin hjemmeside: "Dit stærke lokale alternativ - Sparekassen Sjælland-Fyns logo lyser op overalt på Sjælland og Fyn, og vores formål og mission er i store træk det samme som ved grundlæggelsen i 1825: at bidrage til at gøre lokalområderne til et bedre sted at leve, arbejde og drive virksomhed."

I lever ikke op til jeres formål og mission. Det oplever vi ikke i Dianalund og omegn. Vores ældre borgere har nu endnu færre muligheder for at blive betjent af Sparekassen i Dianalund eller også skal de tage til Sorø for at blive betjent. Vores lokalområde bliver derfor endnu engang et dårligere sted at leve, arbejde og drive virksomhed i! Næste gang lukker I vel også bare hæveautomaten ned og i samme omgang Sparekassens lokale.