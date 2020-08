Debat: Er erhvervsfiskeri acceptabelt?

Hvis de havde ligget løsrevet på søbredden, kunne de have fanget fisk i årevis, som de spøgelsenet der i tusindvis ligger på havbunden overalt i diverse farvande. Rene dødsfælder for fisk og havdyr (også i danske farvande).

Nævnte fiskenet stiller spørgsmål ved, om det fortsat skal være acceptabelt at have erhvervsfiskeri i et sårbart EU Nature 2000-område som Tystrup-Bavelse Søerne, hvor der sideløbende gives EU-tilskud til natur- og miljøpleje samtidig med godser og private lodsejeres ret til udlejning til erhvervsfiskeri.

Som fiskerikontrollen siger, så længe det er fuldt lovligt, hvad der foregår, er der ikke noget at komme efter. Bare fredningstider overholdes, for sandart i maj måned og gedde i april.

(Den truede ål er et kapitel for sig med sporadisk fredning?)

Rovfisk, der vel at mærke har en ret så vigtig betydning for en sund økologisk balance, da de bl.a. reducerer fisk som skaller, der er med til at skabe et øget, uklart algevand, hvis der er for mange.