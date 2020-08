Send til din ven. X Artiklen: Debat: Enhedslisten udelader og manipulerer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Enhedslisten udelader og manipulerer

Sorø - 10. august 2020 kl. 06:19 Af Gert Jørgensen, formand for økonomiudvalget, borgmester Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bo Mouritzen (Ø) har udarbejdet et indlæg om udviklingen i kommunens gæld. Han finder det rimeligt at sammenligne kommunens gæld det sidste år med en socialdemokratisk borgmester (2013) med det aflagte regnskab for 2019, som ifølge ham skulle være det sidste år før en udligningsreform.

Hvis man ønsker at sammenligne låneoptagelse, skal man være opmærksom på, at lånene som regel optages året efter de besluttes. Endvidere bør sådan en sammenligning suppleres med, hvilke formål gældsoptagelsen har haft - altså hvad har kommunens borgere fået for pengene. Endelig vil jeg ikke undlade at præcisere, at udligningsreformen kun gradvist iværksættes fra 2021, og ikke fra 2020, som påstået af Bo M. i sin argumentation for valg af sammenligningsår.

Tilbage i tid skyldtes stigningen i kommunens langfristede gæld, at de løbende driftsudgifter var alt for høje i forhold til indtægterne. Ikke budgetlagte driftsudgifter blev bogført på forkerte konti, og likviditeten og servicerammen blev udfordret af overførsler. Fra kommunesammenlægningen i 2007 og frem til regnskab 2013 steg kommunens skattefinansierede langfristede gæld med mere end 3.200 kr. pr. indbygger, svarende til i runde tal 95 mio. kr.

Fra 2014 og frem til regnskab 2018 faldt gælden tilsvarende med 663 kr. pr. indbygger, svarende til knap 20 mio. kr. Dette på trods af, at vi i netop denne periode har optaget lån til bl.a. at opføre og renovere skoler og andre borgernære institutioner - investeringer, som også er en form for velfærd. At vi i denne periode har kunnet reducere gælden samtidig med markante investeringer skyldes ene og alene, at det nye politiske flertal i 2014/2015 foretog en markant genopretning af kommunens økonomi. Det var nødvendigt, for ellers var vi blevet sat under administration!

Fra 2018 og frem til det aflagte regnskab 2019 er der korrekt sket en stigning i kommunens skattefinansierede langfristede gæld. Den er således steget med 1.222 kr. pr. indbygger., svarende til godt 35 mio. kr. Igen er der vigtige nuancer, da vi i regnskab 2019 har skullet optage 31 mio. kr. som langfristet gæld som følge af den nye ferielov, ligesom vi har hjemtaget et lån på 30 mio. kr. i 2019 vedrørende en aftale fra 1998 om tilbagekøb af udebelysning. Uden disse to forhold ville der have været et fortsat fald i Sorø Kommunes skattefinansierede langfristede gæld.

Sammenfattende er der således gode og rationable forklaringer på de seneste års udvikling i Sorø Kommunes langfristede gæld. Forklaringer, som - i modsætning til tidligere - ikke handler om økonomisk uansvarlighed. Budgetterne bliver overholdt.

Enhedslisten kan derfor trygt sove om natten uden at være bekymret for Sorø Kommunes økonomi - den har aldrig været i bedre hænder.