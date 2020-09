Send til din ven. X Artiklen: Debat: Enhedslisten og omfartsvejen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Enhedslisten og omfartsvejen

Sorø - 12. september 2020 kl. 13:12 Af Bo Mouritzen, byrådsmedlem for Enhedslisten Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 25. august modtog vi som byrådsmedlemmer et læserbrev fra Lil Svanhof omhandlende omfartsvejen ved Tersløse.

Lad mig starte med at konstatere: Der er ingen partier i Sorø Byråd, der har sagt nej til at finde trafikale løsninger i og omkring Tersløse, blandt andet var der på borgermødet i starten af året et glimrende forslag om at lave en cykelsti, der løb uafhængigt af vejnettet fra Tersløse op til Holbergskolen. Der skal helt sikkert også findes andre former for trafikforbedringer.

Det, som Enhedslisten har sagt nej til, og andre partier siden har tilsluttet sig, er selve omfartsvejen. Her synes Enhedslisten faktisk, at blå blok både opfører sig økonomisk ansvarligt og handler med det, der så populært kaldes rettidig omhu.

Baggrunden er flere ting. Lige nu er der afsat næsten 35 millioner til omfartsvejen. Det ser ud til, at de reelle udgifter kommer til at lande et sted mellem 75 og 85 millioner.

MEN denne del af omfartsvejen er kun den halve løsning.

For det løser ikke trafikproblemerne i Tersløse. Omfartsvejen løser den del, der skal til Dianalund, men ikke den del, der fortsætter ud mod blandt andet Ruds Vedby og Kalundborg.

Det kræver heller ikke lang tid på blandt andet Facebook for at se, at der er et ønske om, at den første strækning suppleres med en strækning, der kommer til at gå syd om Tersløse. Det vil betyde, at der skal findes yderligere millioner til at finansiere den strækning.

Alternativt skal der laves en helt tredje løsning.

Du skriver, at I holder øje med os og ikke slipper os af syne. Fra Enhedslisten i Sorø kommer vi da gerne forbi og tager en snak om hvilke trafikløsninger, der kan være for Tersløse. Send blot et for-slag til tid og sted. Det er altid nemmest at være i dialog, når man står det samme sted.