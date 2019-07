Send til din ven. X Artiklen: Debat: Enhedslisten og økonomien Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Enhedslisten og økonomien

Sorø - 04. juli 2019 kl. 21:06 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Medlem af de Konservative Mads kruse-Andersen spørger i avisen om, hvordan vi fra Enhedslisten vil finansiere vores politiske ønsker, når vi nu blandt andet ikke vil spare på børne- og ungeområdet

Svaret er ganske simpelt: På samme måde som alle andre partier i byrådet. Vi vil bruge kommunens indtægter til at dække de kommunale udgifter. Det er sådan set ikke særligt kompliceret.

Det handler grundlæggende om, hvordan vi vil prioritere den økonomi der er samt om vi kan finde steder til at øge indtægterne.

Et par eksempler på finansiering:

Midler til øget kapacitet i daginstitutioner og renovering af Holbergskolen vil vi finde ved for eksempel at droppe omfartsvejen. Keine hexerie, blot prioritering.

Enhedslisten har kritiseret, at Sorø bibliotek i 2019 skal spare 84.000. I stedet kunne vi undlade at sende politikere til Folkemøde på Bornholm for 113.000 kr. Vi kan også undgå fremtidens besparelser på biblioteket og Sorø musiske skole på 108.000 kr. ved enten at blive hjemme fra Folkemødet, eller ved at partierne selv betaler turen.

Enhedslisten ønsker i videst muligt omfang at undgå, at der optages nye lån. Vi anser det at optage lån for at styrke likviditeten som kortsigtet økonomistyring, der svarer til at tisse i bukserne for at holde varmen.

Fra Enhedslisten har vi kritiseret privatiseringer og påpeget, at det oftest er bedst og billigst at beholde opgaverne på kommunale hænder. Enhedslisten ønsker heller ikke en likviditet på 75 millioner samtidig med, at der skæres på kerne-velfærden. Vi kan sagtens leve med KLs anbefaling om 60 mio. i kassen og er også villige til at gå længere ned, hvis det betyder, vi kan undgå besparelser.

Til gengæld vil vi gerne finde flere indtægter. Vi ønsker et skift væk fra en dagsorden, hvor alt handler om erhvervslivets behov.

Vi skal alle bidrage til at udvikle vores fælles samfund. I Sorø er det efter Enhedslistens opfattelse tankevækkende, at selskabsskatten udgør 1,19 pct. af indkomstskatten og 1,11 pct. af de samlede skatteindtægter. Derfor syntes vi, at det er oplagt at genindføre dækningsafgiften. Vi er sikre på, at erhvervslivet også ønsker at bidrage til udviklingen af kommunen.

Det handler altså helt grundlæggende om prioriteringer. Når vi prioriterer, er der altid nogen, der betaler. I øjeblikket er det børnene, de arbejdsløse, pensionisterne og de syge. Men det er grundlæggende et politisk valg. Så det korte svar på spørgsmålet er, at vi vil finde midlerne ved at prioritere anderledes. (forkortet af red.)

Bo Mouritzen

Byrådsmedlem

Enhedslisten