Debat: Enestående mulighed for Dianalund

Pilegårdstrekanten i Dianalund - et areal på 17,3 hektar, eller det der svarer til over 24 fodboldbaner, skal byggemodnes og sælges.

I Socialdemokratiet håber vi, at der er politiske fremtidsvisioner og politisk mod til at samtænke Dianalunds fremtid med den voksende bevidsthed om, at alle kan og skal handle i forhold til klima og miljøudfordringerne, og vi vil arbejde for, at Pilegårdstrekanten lokalplanlægges som en samlet bæredygtig bydel i Dianalund.

Det betyder, at vi skal planlægge området ikke bare som salg af enkeltparceller, men som et område hvor alle enkeltparceller er dele af en helhed - en samlet bydel.

Og vi har tid til at lave en samlet plan for Pilegårdstrekanten, hvis viljen er der.

Vi kan udvikle Dianalund by, styrke handelsliv, styrke skole og daginstitutioner, lægge øret til jorden og høre hvilke boformer der efterspørges og SAMTIDIG tage ansvar for fremtidens klima og miljø og vi håber, at alle byrådets partier kan se, at her er en enestående udviklingsmulighed for Dianalund.