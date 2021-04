Send til din ven. X Artiklen: Debat: Endnu et lån Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Endnu et lån

Sorø - 01. april 2021 kl. 11:06 Af Bo Mouritzen, Enhedslisten i Sorø Kontakt redaktionen

På det seneste byrådsmøde blev der igen optaget lån. Denne gang i den lille afdeling, da det "kun" handlede om et lån på ca. fire millioner kroner. Det ændrer ikke på det principielle i, at Enhedslisten ikke ønsker at optage lån, hvis det kan undgås.

Det er fremtiden vi gældsætter, og det gør vi, selvom der er rigeligt med penge i kassen. I øjeblikket har Sorø Kommune en gennemsnitlig likviditet på 131.454 for 2020 og forventes i 2021 at have en likviditet på 135.432. Den likviditet ville ikke lide overlast ved, at pengene blev taget fra kassen.

Enhedslisten er ikke tilhænger af en fyldt pengetank, slet ikke for lånte penge, og når Sorø Kommune igen og igen optager lån, så har det den konsekvens, at der bliver færre muligheder for fremtidens beslutningstagere til at vælge, hvordan de vil udvikle kommunen, i 2020 var der for eksempel båndlagt 51 millioner kr. der alene gik til afdrag.

I det seneste regnskab for 2020 kunne vi læse:

- At den samlede lang- og kortfristede gæld er på over en milliard kroner (1026 millioner). Det næsthøjeste i Sorø Kommunes historie, kun overgået af gælden i 2017 (1027 millioner).

- At den skattefinansierede gæld er forøget med 28 millioner de seneste seks år, og var med udgangen af 2019 på 550 millioner (langfristet gæld, eksklusiv ældreboliger) det højeste i Sorø Kommunes historie.

- Yderligere kan vi konstatere, at gælden er steget, selvom Sorø Kommunes salg af grunde med videre i perioden 2014 til 2019 har givet en indtægt på 86.961.000 kroner.

- At Sorø Kommunes langfristede gæld pr indbygger ved årets udgang, er steget fra

23.317 kroner i 2013 til 25.714 kroner i 2019.

Enhedslisten synes der skal arbejdes med at skabe en solid økonomi - og det sker ikke på lånte penge!

Bo Mouritzen, Byrådsmedlem, Enhedslisten i Sorø