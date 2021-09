Send til din ven. X Artiklen: Debat: En sidste hilsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: En sidste hilsen

Sorø - 05. september 2021 kl. 12:08 Af Finn Pilgaard Beyer og Bent Frederiksen, Dianalund Kontakt redaktionen

Efter vores opfattelse får den nordlige del af kommunen for lidt for sine skattekroner - og det kommer for sent. Sorø by blomstrer! Og det fortjener den, for det er en skøn by - snart med nye smukke gadelygter og et renoveret Torv. Alt sammen velfortjent. At midtbyen er skindød skyldes forfejlet byplanlægning uden dagligvarebutikker. Folkeliv består af andet og mere end finkultur - hr. Aalbæk.

I nord er alle de arbejdspladser, det har været muligt at flytte til Sorø, flyttet. I de to gamle kommuner, Dianalund og Stenlille, var der tidligere flere pengeinstitutter. Nu findes der ikke et bemandet pengeinstitut - i Stenlille og Ruds-Vedby end ikke en pengeautomat.

Nye kommunale arbejdspladser placeres i Sorø, hvor forretningslivet sidste jul blev bakket op af borgmesteren i en promoveringsvideo med brug af kommunens logo. Forretningslivet i Dianalund, Stenlille og Ruds-Vedby må klare sig selv. Og det gør de - ellers dør de.

Hovedgadernes forfald i de tre byer er enhver velkommen til selv at besigtige. Kommunalbestyrelsen har brugt mange penge på at skabe gode forhold for etablering af erhvervsliv tæt på Sorø by.

På en bar mark i den nordlige del af kommunen står et skilt fra Erhvervsmæglerne Nordicals med teksten: "Til Salg". Og den 42 meter brede omfartsvej ved Tersløse er det simpelt hen for pinligt at skrive mere om.

Jo, borgmesteren er dygtig, når det gælder udvikling, af erhvervs- og forretningsliv i Sorø. I Dianalund, Stenlille og Ruds-Vedby forholder det sig noget anderledes. Alle, også Frigængerne, må kunne se, at det ikke er holdbart. I modsat fald er der grund til at søge øjenlæge.

Hvad værre er: Sorø Kommunes sammenhængskraft er sat over styr. Det er upopulært at nævne - vi gør det alligevel, for vi ved, det er sandt. Om det bliver bedre med en Venstre- eller Socialdemokratisk borgmester, er vi usikre på. Derfor er det kommende valg efter vores opfattelse sidste udkald, hvis vælgerne i nord vil bevare selvrespekten.

Vi opfordrer til, at hver enkelt vælger på tværs af partierne konfronterer sin kandidat i valgkampen. Kun gennem dialog kan vi få en hel kommune - og ikke som nu, en delt kommune. Et kommunalvalg i Sorø kan tabes og vindes i nord. Magten er politikernes - men valget er vælgernes.

Din stemme betyder mere, end du tror. Vi ønsker alle en god valgkamp - også de Konservative.

Alting har sin tid, og vi har sagt det vi har på hjerte - demokratioptimisterne, Bent og Finn.