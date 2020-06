Send til din ven. X Artiklen: Debat: En kæmpe tak til personalet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: En kæmpe tak til personalet

Sorø - 05. juni 2020 kl. 19:09 Af Olav Nielsen, Kirkevej 41, Sorø: Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som beboer på Røde Kors Hjemmet er det virkelig skønt at opleve personalets vedholdende engagement.

For dem er intet for stort, og intet er for småt, og det gælder for alle i organisationen: Ledelsen, de mange dygtige plejere og den øvrige engagerede stab.

De kender navnene på alle os beboere, og de bruger flittigt vores navne med smil på læben. Selv her i den belastende Corona-tid, finder de stadig tid og kræfter til opsøgende omsorg.

Alt dette på trods af deres egen sårbarhed.

Og alt dette på trods af en vist nok stram økonomi.

Det er simpelthen utroligt, hvad de ansatte her på hjemmet formår at præstere til gavn og glæde for alle beboere. Samtidig er dette også til glæde for vores pårørende, som føler sig trygge ved vores personales kvalifikationer og bevågenhed.

Om føje år, når Corona-historien skal fortælles, er jeg sikker på, at indsatsen her på Røde Kors vil blive omtalt med rosende ord her i avisen.

Under alle omstændigheder er personalets indsats yderst bemærkelsesværdigt og tusinde tak for det.