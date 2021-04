Debat: En god dag for Dianalund

Samtidig - og det er vigtigt, for vi ved, at vi ikke får en renovering anslået til mere end 100 mio. for 80 mio.- fik vi mundtligt tilsagn om, at hvis de 80 mio., som nu er afsat til etablering af en integreret institution (Troldehaven) på Holbergskolen samt en total renovering af skolen ikke rækker, så er kommunalbestyrelsen villige til at finde flere penge i kommende års budgetter.

Det betyder, at den totale renovering afsluttes en etape ad gangen. Det betyder også, at vi ikke smører pengene tyndt ud over nødtørftig renovering af hele Holbergskolen men fastholder en høj bygningsmæssig og pædagogisk kvalitet bygning for bygning for bygning. Det er en rigtig, rigtig god dag for Holbergskolen og Dianalund.