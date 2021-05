Send til din ven. X Artiklen: Debat: En del af Sorø Kommune Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: En del af Sorø Kommune

Sorø - 20. maj 2021 kl. 20:14 Af Gert Jørgensen, borgmester Kontakt redaktionen

Kære Tommy Hansen, Stenlille:

Stenlille har været en del af Sorø Kommune siden kommunesammenlægningen tilbage i 2006/7.

Det har ikke noget med kommunalvalget at gøre, at vi nu kan afslutte sidste del af områdeplanen i Stenlille, som blev besluttet af kommunalbestyrelsen tilbage i 2019. COVID-19 har desværre forsinket mange ting, ligesom en trafikrevision har skullet godkendes af politiet. Men nu er vi endelig klar til at gennemføre den del, der handler om Hovedgaden med fortove og vejtræer, Stationstorvet, foran Kulturhuset og ved Fakta-pladsen.

Jeg håber naturligvis, at du glæder dig over, at projektet også omfatter en tiltrængt renovering for fortovene.

Der er også godt gang i boligudviklingen i Stenlille.

Der planlægges for ca. 50 boliger med opstart i 2021. Der holdes for tiden møder med flere udviklere, som har vist interesse for at opføre boliger Stenlille. Efterspørgslen har primært været rettet mod nye lejeboliger, men vi er også klar med et budgetforslag til udstykning af grunde til parcelhuse.