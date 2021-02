Debat: En dårlig ide at blive gammel

Sorø Kommune mener, at en behandlingstid på 20 uger ved ansøgning om hjælpemidler, er ganske rimelig. Det gælder uanset om det er bleer eller et andet vigtigt hjælpemiddel.

At blive gammel i Sorø viser sig at være en dårlig idé, og det er ganske uhørt at man bliver nødt til at skrive læserbrev om et så personligt problem som behov for bleer.