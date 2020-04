Send til din ven. X Artiklen: Debat: Elastik i metermål Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Elastik i metermål

Sorø - 22. april 2020 kl. 19:26 Af Søren Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat: Kære Gert Jørgensen. Tak for dit svar på mit læserindlæg om de ulovlige byggeskure i grusgraven ved Parnasvej 45.

Jeg er som udgangspunkt glad for, at Sorø Kommune gerne forsøger sig med dialog til løsning af konflikter og problemer. Det er bare ikke, hvad denne sag handler om. For her er det en lovbryder, der uhindret gennem mere end et år har generet andre borgere. Disse borgere har selvfølgelig krav på handling.

Hvad skulle dialogen i øvrigt også handle om? Byggeskurene er ulovligt placerede, det skal ophøre, de skal væk! Så enkelt er det jo, og det behøver man vel næppe at bruge et år på at diskutere? Ifølge medierne har bl.a. Naturfredningsforeningen da også klaget for længst. Men da havde kommunen ikke tid og ressourcer til at se på sagen ... og det fik man heller ikke det næste halve års tid.

Efter yderligere pres via medieomtale i december, lykkedes det så endelig kommunen at finde tid til at fremsætte påbud/krav om fjernelse af byggeskurene inden 1. marts. "Dialogen var mislykket", lød det erkendende i Dagbladet/Sjællandske fra en kommunal medarbejder. Og da kommunens tålmodighed nu rimeligt nok var helt væk, ville der blive fulgt op med politianmeldelse, hvis fristen ikke blev overholdt. Det gjorde den ikke ... og så burde sagen vel efterhånden være ganske klar, skulle man mene.

Men nej ... for i stedet for at indgive politianmeldelse, indledte man nu en ny dialog. Denne gang ønskede lovbryder sit lovbrud forlænget med yderligere to-tre uger, angiveligt grundet "vådt terræn". Og det gik kommunen med på ... uden videre ... selvom lovbryder indtil da havde ageret temmelig ligeglad og umulig i "dialogen". Men den frist er jo så heller ikke overholdt, og mig bekendt har det ellers længe været så tørt, at det ligefrem støver.

Det er i mine øjne inkonsekvens og "elastik i metermål", Gert Jørgensen! Jeg synes, at du med din argumentation og mangel på handling beskytter en beregnende lovbryder og svigter de borgere, der føler sig forurettede. Foregår det på samme måde i f.eks. sygedagpengesager ... er der også her elastik i metermål, hvis en sygemeldt borger ikke overholder regler og tidsfrister?

Men nu vil der falde en politianmeldelse, skriver du ... igen først efter pres i medierne. Hvornår er "nu" ... uden elastik?

Søren Mogensen

Parnasvej 63, Sorø