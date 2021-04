Send til din ven. X Artiklen: Debat: Drop nu de nationale test Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Drop nu de nationale test

Sorø - 12. april 2021 kl. 18:30 Af Abelone Bergløv, kandidat for Enhedslisten Sorø Kontakt redaktionen

På det seneste kommunalbestyrelsesmøde i Sorø valgte et flertal bestående af Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti, at de ikke ville behandle et forslag fra Enhedslisten om, at Sorø Kommune skulle sende en henvendelse til Undervisningsministeren med anmodning om at aflyse de nationale test i år.

En del andre kommuner, har henvendt sig til ministeren og bedt hende droppe de nationale test. Desværre har undervisningsministeren valgt at fastholde testene.

For Enhedslisten giver denne beslutning ingen mening!

Der har, siden testene blev indført i skoleåret 2006/07, været manglende evidens for deres værdi, og da de nationale test i 2019 blev evalueret, var konklusionen, at målingerne er usikre på elevniveau, og at de ikke siger noget om den enkelte elevs standpunkt.

Det konkluderedes desuden, at testen ikke kan bruges som pædagogisk redskab, og hvis der skal holdes fast i at lave nationale test, skal der arbejdes med testens pålidelighed, og at der i stedet skal udvikles et helt nyt bedømmelsessystem, som erstatning.

Der er endnu ikke nye nationale test på plads, og derfor mener vi i Enhedslisten ikke, at det giver mening endnu en gang at gennemføre ikke valide test, som både ministeriet og faglige eksperter er enige om, ikke giver retvisende og brugbare resultater.

I mere end et år har corona-pandemien og deraf følgende nedlukninger slidt pa savel elever som lærere, og meget tyder pa, at trivslen blandt eleverne er forringet.

Lad os have tillid til, at professionelle skolefolk har helt styr på, hvad eleverne skal lære og kunne, og sørge for, at de enkelte skoler og lærere får mulighed for at råde over tiden til undervisning og til at arbejde med de sociale relationer, der har haft så svære vilkår under corona pandemien.

Evaluering er i øvrigt et redskab, der har været brugt længe før nogen opfandt de nationale test, og bruges efter hver eneste lektion til at belyse, om man er på rette vej, om niveauet er passende, og om resultaterne er som ønsket.

Derfor mener vi i Enhedslisten at det nu, hvor eleverne så småt er begyndt at komme tilbage i klasseværelserne igen, bør være højeste prioritet at bruge ressourcer pa at genopbygge klassefællesskaber, daglige undervisningsrutiner og trivslen og dermed styrke det faglige.

Vi bør ikke forlange af lærerne, at de i denne helt særlige situation, og med så kort tid tilbage af skoleåret, skal bruge værdifuld undervisningstid på stærkt kritiserede test,der ikke giver retvisende resultater!