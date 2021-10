Send til din ven. X Artiklen: Debat: Drikkevandet er truet, og vi må handle Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Drikkevandet er truet, og vi må handle

Sorø - 23. oktober 2021 kl. 12:01 Af Niels Hilker, formand for DN Sorø, Smedevej 66, 4180 Sorø Kontakt redaktionen

Flere politiske partier har givet DN Sorø og borgerne et grønt håndtryk om at sikre rent drikkevand. Det er vi glade for. Så håber vi, der kommer handling bag ordene, for det er nødvendigt, hvis vi skal undgå at skulle rense vores grundvand.

På landsplan er der i år registreret pesticider i 2/3 dele af alle målinger af grundvandsboringer. Aldrig har der været pesticider i så mange boringer. Ifølge forslaget til Sorø Kommunes vandforsyningsplan er der også fundet pesticidrester i 37 procent af kommunens drikkevandsboringer. Godt nok ikke over de formelle sundhedsgrænser, men grundvandet er virkelig truet.

Vi foreslår, at der kommer et stop for brug af pesticider i de områder, hvor vores grundvandet dannes. Der laves aftaler med landmænd om stop for brug af pesticider med nødvendig kompensation. Alternativt kan der ske skovrejsning med forbud mod pesticider. Nogle boringer kan også flyttes ind i skove, som f.eks. i Horsebøg Skov til sikring af rent drikkevand til Frederiksberg.

Det er desværre ikke muligt at forbyde haveejere, der bor nær grundvandsboringer, brug af sprøjtegifte. Vi foreslår, at Sorø Kommune kontakter haveejerne med støtte fra lokalrådene om at indgå frivillige aftaler om stop af sprøjtegifte. Kommunen bør selv fremgå som et godt eksempel og helt afstå fra at bruge pesticider.

Men hvad vil partierne? Vi har brug for valgløfter, der fører til handling. Det, og meget andet, kan du blive klogere på, når DN Sorø holder valgmøde på Værkerne onsdag den 27. oktober kl. 19.00