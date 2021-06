Send til din ven. X Artiklen: Debat: Dit valg bliver afgørende for Sorøs fremtid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Dit valg bliver afgørende for Sorøs fremtid

Sorø - 20. juni 2021 kl. 19:54 Af Niels Aalbæk Jensen, medlem af Sorø Kommunalbestyrelse for Frigængerne Kontakt redaktionen

Med to mandater i Sorø Byråd bliver Nye Borgerlige det næststørste parti i sort blok og dermed får de viceborgmesterposten.

Venstre bliver endnu en gang reduceret. Denne gang fra tre til to mandater og kommer i hård konkurrence med Nye Borgerlige, om hvem af de to partier der får 100 stemmer mere end den anden.

Den der vinder får viceborgmesterposten og størst indflydelse i den kommende flertalsgruppe sort blok.

Dansk Folkeparti bliver reduceret fra tre til et byrådsmedlem og bliver dermed Benjamin i sort blok. Det kan få dem til, igen, at søge over mod Socialdemokratiet i et forsøg på en højere årsløn og lidt flere betalte poster end de kan få i sort blok.

De Konservative går sikkert et mandat frem og får otte.

Så sort blok får lige hevet sine 13 mandater hjem fordelt med C 8, NB 2, V 2, DF 1.

Nye Borgerlige og DF vil tilsammen have flere mandater end Venstre, så de Nationalkonservative vil stå stærkest. I den anden lejr vil Socialdemokratiet blive på sine otte mandater.

SF vil tænkeligt gå frem til to mandater og Enhedslisten bliver på et mandat.

Radikale eller Frigængerne får et mandat. Får de Radikale mandatet, vil de sikkert gå sammen med sort blok, da de vil blive tilbudt en udvalgsformandspost.

De Radikale vil så påstå at de har trukket sort blok ind i et "midtsøgende" samarbejde, ligesom de Radikale mener at deres nuværende samarbejde med Liberal Alliance gør dem "midtsøgende"!

Sådan nogenlunde som ovenstående kommer det nye byråd i Sorø højst tænkeligt til at se ud - ifølge min lommeregner.

Vi er direkte på vej ind i en markant højredrejning i ledelsen af Sorø Kommune.

I min verden kalder det til kamp - værdikamp. Nye Borgerlige er i seneste nationale meningsmåling sat til at blive tre gange så store. Sker det også ved kommunalvalget i Sorø, og husk lige at vi er på Vestsjælland og ikke Østerbro, så vil Nye Borgerlige selv kunne hente to mandater hjem i Sorø Byråd.

Og vær sikker på én ting. Sorø Kommune vil efter de kommende fire år med Nye Borgerlige for bordenden være en anden kommune end i dag. Husk derfor til kommunalvalget når du står i valgboksen, at det er Konservative og Venstre der er gået sammen med Nye Borgerlige og vil give dem magt. Dit valg bliver meget afgørende for Sorøs fremtid.