Debat: Din smutvej er mine børns skolevej

Derfor er dette et opråb og en bøn til de mange bilister, der hver morgen (og eftermiddag) tager Fægangen som smutvej. Husk at du ikke er alene på vejen. Husk at der hver morgen også er børn der benytte vejen som skolevej. Nogle af dem kører på vejen, men der er også rigtig mange, der krydser vejen.

Vi har oplevet mange interessante situationer, hvor en bil har overhalet op ad bakkerne, kun for at blive overrasket af en modkørende, for så at trække brat og voldsomt ind foran (eller mellem) mine børn og mig på vores cykler. Mange steder på strækningen er der dybe grøfter, som det er ikke sjovt at havne nede i. Det har vi nemlig også prøvet.