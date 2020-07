Send til din ven. X Artiklen: Debat: Det ser sort ud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Det ser sort ud

Sorø - 17. juli 2020 kl. 15:29 Af Finn Larsen, Alstedvej 22, Alsted, medlem af Sorø Senior Service. Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sorø Senior Service har fungeret på kant med lovgivningen.

Og kommunen må have en ordning, der lever op til lovgivningen.

Sorø Senior Service har ikke umiddelbart de kompetencer, der er foreskrevet i loven, og foreningen har ikke deltaget i udbud, hvor der kræves et cvr-nummer.

Sådan udtaler formanden for social- og sundhedsudvalget i Sorø, Lars Schmidt, sig til avisen.

Og han er uvidende om, hvordan Sorø Senior Service har kunnet fungere i flere år under disse forhold.

Men forklaringen er måske, at ordningen har fungeret, længe før lovgivningen blev indført, og man har valgt at lade ordningen fortsætte, fordi det er en unik ordning.

Foreningens manglende kompetencer omhandler sikkert primært foreningens manglende juridiske ansvar for leveringssikkerhed over for kunderne.

Ansvar for leveringssikkerheden må foreningen tage højde for sammen med kommunen. Juridisk ansvar kan være svært at håndtere for en frivillig forening. Under normale forhold er leveringssikkerheden ikke et problem, men i ekstreme situationer skal der i forvejen være udarbejdet en plan, der sikrer, at leveringen vil fortsætte, indtil der ikke er medlemmer til at udføre arbejdet. Ligeledes skal der være en aftale mellem kommune og forening, der sikrer, at foreningen har adgang til lokale med telefoner (omstilling af telefonnumre), hvis højere myndighed beslaglægger vores kontor. Dette er ikke en juridisk sikkerhed, men en meget høj sikkerhed i praksis.

Problemet med cvr- nummer er ikke eksisterende, da foreningen har cvr- nummer.

Lars Schmidt nævner, at der "stadig er en lille lem åben", idet kommunen i august måned skal have afklaret, om det er muligt at få indpasset Sorø Senior Service i indkøbsordningen.

Hvis Sorø Senior Service skal indgå i udbudsordning, skal udbuddet formuleres, så det passer til en frivillig forening.

Så der er en opgave for kommune og forening, hvis Sorø Senior Service skal kunne smutte gennem den lille åbne lem. Og det har Lars Schmidt heldigvis sympati for.

Der skal handles nu, og det er mit klare bud, at udvalget for social- og sundhed bør indbyde Sorø Senior Service til et samarbejde om mulighederne for et udbud, der er tilpasset en frivillig forening.

Ikke at prøve er bare for dårligt.