Send til din ven. X Artiklen: Debat: Det er med livet som indsats Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Det er med livet som indsats

Sorø - 13. november 2019 kl. 21:32 Af Christine Nielsen, Skellebjergvej 20, Dianalund Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

At færdes på landevejen er ikke en dans på roser. Det kan jeg skrive under på. Jeg tager dagligt ud på vejen lidt over klokken syv om morgenen for at komme i skole. Men det er ikke uden risici. Faktisk vil jeg kalde det med livet som indsats. Men der er ingen vej udenom, hvis jeg skal i skole. Jeg er ganske enkelt nødt til at vove pelsen, og selv med trafikvest og lys på knallerten kan jeg ikke vide mig sikker.

En Megafonmåling viste i 2018, at næsten 50% af danskerne mente, de var bedre bilister end gennemsnittet. Men det, jeg oplever, er, at nogle bilister har så travlt, at de ikke kan undvære 10 sekunder af deres dag for at passe bedre på de bløde trafikanter som mig selv. Er de så i virkeligheden gode bilister?

Landevejen, det drejer sig om, er strækningen mellem Bromme og Skellebjerg, men jeg er sikker på, det også gør sig gældende andre steder. Her er der ingen cykelsti, og derfor oplever jeg tit at blive overhalet tæt på. Meget tæt endda! Det er specielt ubehageligt, når der kommer modkørende. Ja, der er virkelig nogen, som kan finde på at overhale, når der kommer modkørende! Svinger jeg bare det mindste ud ved et uheld, for eksempel fordi det blæser, risikerer jeg at ramme bilen - eller værre: bilen rammer mig! Jeg har op til flere gange været utrolig tæt på at miste et sidespejl.

Bilisterne kører også ofte for stærkt, og det skræmmer ærligt talt livet ud af mig. Hvordan ville I have det, hvis I vidste, at jeres børn ikke havde en sikker vej at færdes på og derfor risikerede liv og lemmer, hver gang de skulle nogle steder?

Nu er det oven i købet også blevet mørkt om morgenen, og det giver anledning til flere bekymringer for mig. Jeg bliver blændet lige så nemt som enhver anden trafikant. Jeg er bare ikke i sikkerhed inde i en metaldåse, hvis det går galt. Jeg ved ikke, hvorfor nogle trafikanter tror, det kun er andre bilister, der blændes, men det gælder altså også os på knallert, cykel og gåben.

Vi går også snart en tid i møde, hvor vejene bliver glatte af sne og is, og det er noget, som jeg virkelig frygter. Som vi alle ved, er tohjulede køretøjer ikke de mest sikre i glat føre, men jeg har ikke andre muligheder. Nedskæringer i den offentlige transport har gjort, der kun køre én bus i mit område om morgenen, og den er ikke en mulighed for mig, for så kan jeg ikke nå togforbindelsen til Slagelse, hvor min ungdomsuddannelse er.

Kære bilister, jeg skal overleve næsten tre år endnu på denne strækning. Måske endda længere.

Jeg har ingen forventninger om, at min fortælling vil få politikerne til at skaffe mere offentlig transport ude i landzonen, men det er mit håb, at alle bilister vil vise mere hensyn til de bløde trafikanter. Mange af jer gør det rigtig godt, men der er stadig mange, der har for travlt i hverdagen og tilsyneladende ikke tænker på, at deres adfærd er virkelig utryghedsskabende og faktisk også livsfarlig for os, der er de små i trafikken. Jeg beder jer om at tænke over dette, næste gang I bevæger jer ud i trafikken.