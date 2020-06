Send til din ven. X Artiklen: Debat: Det er godt med udvikling, men.. Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Det er godt med udvikling, men..

Sorø - 11. juni 2020 kl. 20:53 Af Vibeke Beltoft, Gartnerivej 10, Sorø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg er fristet til ikke at tro, men at påstå, at de fleste folkevalgte politikere i Sorø Kommune er interesseret i at udvikle kommunen. Det, der er problemet, som jeg ser det er, at man ikke lægger vægt på at indpasse et nyt byggeprojekt i forhold til omgivelserne.

Nogle er stort set lige glade med udformningen af bygningerne. De politikere, der ikke er ligeglade stemmer imod, og det skal de ikke høre for.

Aldis ønske om at bygge en ny dagligvarebutik i Sorø er et godt eksempel. Det er et eksempel på en bygning, der blev mast ind i midten af et ellers fint købstadsmiljø, og et eksempel på en arkitektur som ville have passet i et industrikvarter. Jeg oplever bygningen som en elefant i en glasbutik.

Byggeriet på Fakta-grunden er et andet eksempel på et fejlagtigt projekt. Det passer ikke ind i gadebilledet.

Jeg er enig i, at Dianalund skal have et sundhedshus, selvfølgelig. Jeg har svært ved at se mulighederne for at udvikle på sundhedscentret i Sorø. Parkeringsforholdene i dag er mildt sagt elendige.

Og Holbergskolen skal naturligvis renoveres. Brug pengene på det i stedet for det elendige vejprojekt øst om Tersløse. Pilegårdstrekanten, som Sorø Kommune fik skøde på i 2018, er I dog enige i. Måske kan vejbetjeningen af dette område planlægges således, at pendlere naturligt søger mod Holbækvej.

Det er godt med udvikling, men man skal tænke meget grundigt over, hvad det er man afvikler, for eksempel et fint købstadsmiljø. Jeg er glad for, at der er nogle politikere der sætter hælene i, når et eller andet dårligt projekt fremlægges til godkendelse af byrådet.

Og så vil jeg benytte lejligheden til at pege på en oplagt mulighed for udvikling i Sorø By. På den gamle stolefabriks areal ved Sorø Station er der for længe siden (2006) udarbejdet en fiks og færdig lokalplan for området.

Lokalplanen giver mulighed for, at der opføres 5 punkthuse i op til 5 etager med mulighed for 65 boliger. Endvidere med ny bebyggelse i 2½ etage langs Banevej. Jeg vil foreslå det samlede byråd, at det arbejder på en gennemførelse af denne lokalplan.

Jeg har tidligere skrevet om denne udviklingsmulighed, men der var larmende tavshed fra politikerne. Sorø Kommune har mange gange købt jord til byudvikling så det kunne man også gøre i denne sag. Kom så i gang. Hvis ikke der bliver reageret på dette indlæg, synes jeg, vi skal have et nyt byråd. Der er kun 1½ år til næste kommunevalg. (forkortet af red.)