Debat: Det er både til at le og græde over

Sorø - 18. juli 2020 kl. 15:13 Af Anne-Grethe Jensen, Næstvedvej 80, Sorø

I avisen læste jeg at: "Om 10 år er hver fjerde i Sorø kommune over 65 år".

Det fører mine tanker hen til den 1. juli, hvor jeg var i Kaarsbergcentret for første gang siden primo marts.

Der var stille, da jeg kom - hilste dog lige på et par glade "togmænd" - heldigvis lidt liv i den store sal, da jeg gik.

Èn ting, der manglede, var lyden af de frivillige, der arbejder med Seniorservice, og jeg tænkte: Starter det op igen. Jeg fornemmede nemlig, at embedsmændene allerede i forbindelse med corona-nedlukningen havde en negativ holdning til denne service og dermed heller ingen interesse for vores lokale dagligvarebutikker.

Denne fornemmelse blev yderligere bekræftet, da jeg fornylig læste, at denne mangeårige perfekte ordning er ulovlig! Det er til at le og græde over.

Vi har et Frivilligcenter, der af al kraft, forsøger at hverve frivillig, gratis arbejdskraft, og mange plejehjem nyder rigtig godt af denne assistance.

Jeg foreslår, at centret sammen med forvaltningen finder en løsning - eller leder man videre efter andre ulovlige frivillige?

Seniorservice er bare ét eksempel på, hvordan man for små penge kan aktivere et hold frivillige, støtte det lokale forretningsliv, og glæde borgerne med det lille besøg.

Min næste bekymring gælder selve Kaarsbergcentret. Første "indhug" blev foretaget, da man fjernede parkeringspladser for brugerne. Det er uforståeligt, at der ikke kunne findes andre løsninger. Tænk over alle de ældre borgere over 65 år, der benytter centret.

Vi ved alle, at aktiviteter og samvær med andre er vigtigt og med til at udsætte behovet for hjemmepleje og andre hjælpeforanstaltninger.

En gevinst har det også været, at it-undervisningen, der tilbydes i centret, har gjort mange ældre fortrolige med en pc og dermed digital post m.v., så rådhuset slipper for fysiske henvendelser vedrørende dette - og velkomne er vi jo ikke, når vi ledes ind af en bagindgang.

Så kære byråd: Tænk over, hvordan I holder os ældre over 65 år fri af hjemmepleje, ældreboliger og plejehjem.

Lad Kaarsbercentret fortsætte sine gode aktiviteter, løs parkeringsproblemerne og arbejd aktivt for, at vi kan deltage i aktiviteter. Det er bedre at forebygge end at helbrede.

Og husk - vi betaler også skat, og vi handler også i de lokale butikker.

PS: Jeg skriver ikke årsagen til mit besøg på Kaarsbergcenteret, da jeg ikke vil risikere, at nogen finder ud af, at jeg gør noget ulovligt.