Debat: Derfor er vi med i budgetforliget

Sorø - 28. september 2020 kl. 20:10 Af Bo Mouritzen, byrådsmedlem, Enhedslisten Sorø Kontakt redaktionen

Enhedslisten er gået sammen med resten af Sorø Byråd og er blevet enig om et budget for 2021. Det er glædeligt på flere områder:

For det første, betyder brede forlig en større tryghed for borgere såvel som ansatte.

For det andet, fordi vi fra Enhedslisten i meget høj grad kan se os selv i forliget, og i den sammenhæng gerne vil kreditere flertalsgruppen for at havet lyttet

For Enhedslisten er der mange positive tiltag på blandt andet børn- og ungeområdet:

Der starter en indfasning af minimumsnormeringer i 2021 og der er fuld indfasning i 2023, to år før det landspolitiske mål.

Der kommer kortere skoledage og dermed lægges der op til det endelige dødsstød for en elendig skolereform.

Lukkedagene rulles tilbage, desværre uden de sidste dage omkring påske kom med, i denne omgang.

På det fysiske område er der sat midler af til bedre rammer på skolerne. Der er også sat midler af til at forbedre skolernes toiletforhold, hvilket har været et stort børneønske

Nye måder at drive daginstitutioner på med muligheden for at etablere en busbørnehave.

Antallet af besøg som sundhedsplejerskerne kan aflægge i familierne øges.

På voksenspecialområdet afsættes midler til at investere i fremtidige løsninger.

Og så handles der på de seneste års beretning fra kommunens borgerrådgiver med tilgangen af en ekstra sagsbehandler og en forhandler.

Vi glæder os meget over, at klima og miljø er kommet med i aftalen, især løftet om, at der udarbejdes en klimahandlingsplan, men også i det nære med et udbygget stinet.

Det gælder også bi-kommunerne og styrkelse af den bynære natur, men vi havde gerne set, at der var besluttet at udpege områder til vild med vilje.

Samt at der er etableret en pulje til forbedring og udvikling af cykelstier/trafiksikkerhed.

Der arbejdes på at sikre fremtidig arbejdskraft med uddannelse af ufaglærte og voksenelever

Ideologisk er Enhedslisten glade for, at der satses på anlægsinvestering frem for leasing.

Vi har selvfølgeligt været nødt til at acceptere nogle kompromisser og det, at der optages lån for ca. 13 mio. kr. er ikke noget, der er groet i vores have, ligesom der er ønsker, vi ikke har kunnet samle et flertal for blandt andet genansættelse af en hjerneskadekoordinator, at få afsat midler til en lærertidsaftale med DLF, en opnormering af kommunens biblioteker og budgettet for sport og fritid til minimumsgennemsnittet af landet kommuner.