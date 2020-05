Debat: Der er mange sundheds-muligheder i Dianalund

I Socialdemokratiet udelukker vi ikke muligheden for et sundhedshus, men vi ønsker, at vi først undersøger mulighederne for at udvide og/eller udvikle de allerede eksisterende samarbejder med såvel private som kommunale sundhedstilbud og derefter tager stilling til et eventuelt nyt sundhedshus.