Debat: Der er i høj grad grund til uro

Sorø - 25. marts 2021 kl. 14:42 Af Tina Hyldegaard, Frederiksberg Lokalråd samt Ole Ring og Bente Nielsen, Sorø Kultur- og Fritidscenter Kontakt redaktionen

Jens Nygaard og Bo Christensen oplyser i et læserbrev, at foreningerne der bruger Frederiksberg gamle Skole ingen grund har til uro, fordi skolen ikke er sat til salg endnu.

Det er jo, som man tager det. Kommunalbestyrelsen har sat skolen på kommunens salgsliste.

I februar vedtog den at flytte Ungdomsskolen fra Frederiksberg gamle Skole til Pedersborg. I forbindelse med vedtagelsen blev det udtalt, at grunden til flytningen var, at man ønskede skolen tømt for aktiviteter, således at den kunne gøres salgsklar.

Det eneste, der er tilbage på skolen i dag, er foreningerne. Der er således en meget aktuel grund til, at vi ønsker en dialog nu. Før det er for sent. På mødet i december fik vi oplyst, at man sigter på et salg næste sommer.

Det eneste, der kan fjerne uroen, er en oplysning om, at skolen er taget af salgslisten. Vi er godt klar over, at det er en beslutning, der skal tages, og at beslutninger tager tid. Men hvis man bare lader tiden gå, ved igen og igen at udskyde en dialog om sagen, så er det jo ikke overvejelser, men forhaling.

De foreninger, der er på skolen, er i høj grad gymnastiksalsbrugere. Og gymnastiksale er en mangelvare i kommunen. I særdeleshed på Frederiksberg, hvor kommunen har nedlagt en på den nybyggede Frederiksberg Skole.

For en enkelt forening, Orienteringsklubben, vil salg af Frederiksberg gamle Skole næsten med sikkerhed være det samme som at nedlægge klubben.

Så det er i høj grad frustrerende, at grunden til at der ikke kan holdes møde om sagen ikke er coronasituationen, men at kommunen under coronasituationen insisterer på, at den vil have 10 personer med for at holde møde. Hvis kommunen nøjedes med færre, kunne mødet jo sagtens have været afholdt.

Derudover berører Jens Nygaard og Bo Christensen kun halvdelen af problemet: Frederiksberg er blevet snydt for et foreningsdrevet aktivitetshus. Alle andre steder i kommunen har det vist sig, at der opstår et væld af borgeraktiviteter, når der kommer et aktivitetshus.

Det bliver Frederiksberg snydt for. Vi synes, vi skal få holdt det møde meget, meget snart, på de vilkår, der er mulige.