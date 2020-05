Send til din ven. X Artiklen: Debat: Der er behov for at vi investerer i sundhed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Der er behov for at vi investerer i sundhed

Sorø - 22. maj 2020 kl. 20:56 Af Bo Christensen (gruppeformand), Per Hovmand, Carsten Petersen, Mogens Schwensen, Sofie Torpegaard, Martin Belli og Gert Jørgensen, den konservativ Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da vi i 2016 etablerede sundhedscenteret i Sorø Kommune var det for at styrke det nære sundhedsvæsen, hvor kommunen hjælper de borgere, der har brug for hjælp af sundhedsmæssige eller genoptræningsmæssig karakter, så tæt på deres eget hjem som muligt.

Kommunerne overtog opgaver fra regionerne og i Sorø Kommune er der stor tilfredshed med hvordan vi har løst det. Også selvom især P-forhold og plads til tider er en udfordring på Dr. Kaarsbergvej i Sorø.

Staten ønsker, at kommunerne fortsat styrker det nære sundhedsvæsen. Vi skal derfor gøre os klar til en fremtid med flere opgaver, da vi bliver flere ældre i hele kommunen. Vi har allerede undersøgt behovet for flere ældre -og plejeboliger i fremtiden, og man må formode, at der bliver flere, som også får brug for sundhedsydelser.

Vi er helt bevidste om, at flere opgaver vil betyde, at vi skal bruge flere penge på investeringer i yderligere sundhedsfaciliteter. En nærmere undersøgelse vil give bedre klarhed, så vi kan planlægge og afsætte eller ansøge om den nødvendige økonomi i tide. Da vi sidst investerede i et sundhedscenter, kunne det ikke gå hurtigt nok, hvorfor vi gik glip af en statslig medfinansiering.

Med tanke på nærhedspricippet for borgerne i den nordlige del af kommunen og mindre kørsel for borgerne, så bakker De Konservative op om, at behovet for en filial af sundhedscenteret undersøges nærmere, og om der med fordel kan tilbydes sundhedsydelser i Dianalund - eller om der eventuelt skal overvejes andre alternativer.

Sundhedsområdet er for vigtigt til ikke at forberede sig i god tid. Socialdemokratiet har flere gange indledningsvist sagt nej til udvikling i Dianalund - senest udviklingen af Pilegårdstrekanten. I De Konservatives planer indgår naturligvis også anlægsinvesteringer og renoveringer på daginstitutions- og skoleområdet i Dianalund.

Udviklingstiltag behøver ikke at være dårlige, bare fordi man ikke selv har fundet på dem.