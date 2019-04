Send til din ven. X Artiklen: Debat: Den politiske kultur skræmmer borgere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Den politiske kultur skræmmer borgere

Sorø - 19. april 2019 kl. 16:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvornår lærer politikere at snakke ordenligt til hinanden?

Jeg er desværre bange for, at svaret er aldrig!

I Sorø kommune har vi et kæmpe behov for at få ændret den politiske kultur, der hersker i byrådet. Jeg skal være den første til at sige, at vores byrådsmedlem, Niels Aalbæk Jensen, også har været ude i nogle situationer, hvor han ikke talte lige pænt om andre politiske modstandere, men han gør i det mindste et forsøg.

For jeg er personligt træt af politikere, der nedgør deres modstandere i debatindlæg og på Facebook for egen vindings skyld, jeg er træt af, at politikere ikke snakker pænt til hinanden, og så er jeg træt af, at de ikke kan finde ud af at lave nogen brede forlig.

Med den politiske kultur der er, bliver borgerne i Sorø skræmt væk fra byrådet, og de mister lysten til at engagere sig i deres egen by. Jeg tror og håber på, at alle byrådsmedlemmerne ønsker, at flere borgere deltager aktivt i deres kommune.

Så mit ønske er, at næste gang du skriver et debatindlæg om andres politik eller politikere, at du tænker over, om det er nødvendigt at gøre, eller om det ikke ville være bedre at skrive om sine egne politiske holdninger. Og næste gang du skriver en negativ kommentar eller sender et dis-like på Facebook, så måske hellere starte en positiv dialog om emnet.

Jeg håber, at vi i fremtiden vil se en bedre politisk kultur i Sorø byråd, for ellers er jeg bange for, at det vil skade vores demokrati.

Sigurd Hutnik Nielsen

Forperson,

Alternativet Sorø