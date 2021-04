Send til din ven. X Artiklen: Debat: Den nordlige del marginaliseres Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Den nordlige del marginaliseres

Sorø - 15. april 2021 kl. 14:57 Af Bent Frederiksen og Finn Pilgaard Beyer, Dianalund Kontakt redaktionen

Tonen skærpes og nervøsiteten stiger hos kommunalpolitikerne. Også antallet af debatindlæg stiger. For sådan er det, hver gang et kommunevalg nærmer sig. Kampen om vælgernes gunst tager form - valgkampen går i gang.

I den forbindelse vil vi gerne fortælle vore politikere, at i de 14 år der er gået siden kommunalreformen i 2007, er de to tidligere kommuner, Dianalund og Stenlille desværre blevet forsømt.

Ja, I hørte rigtigt, forsømt. Mange offentlige arbejdspladser er flyttet til Sorø. Sidst er Sorø Forsyning blevet bedt om at pakke sammen i Stenlille. De skal "hjem" til Sorø - som det vist hedder nu om dage. Men så er der heller ikke mere, der kan flyttes - tror vi.

På 14 år er alt det, der kan flyttes fra Dianalund og Stenlille, flyttet til Sorø. Og når det gælder byudvikling, er Pilegårdstrekanten i Dianalund vist det eneste reelle nyskabende tiltag i de to tidligere kommuner.

Resten af udviklingen er gået til Sorø By, dens institutioner og erhvervsudvikling. Selv vedligeholdelsesstandarden er ringere i dag, end dengang de tre kommuner var selvstændige.

Fortæl os - gerne med eksempler - at vi tager fejl. Vi lytter opmærksomt. Hvis borgmesteren ville svare, kunne han jo fortælle, at vi tager fejl - men det har han tilsyneladende ikke lyst til. Han vil hellere bruge sin tid på at reklamere for erhvervslivets fremme i Sorø. Og han gør det dygtigt og respektfuldt, må man sige.

Sorø Kommune ligger i top, når det gælder erhvervslivets tilfredshed. Hvis erhvervslivet i Sorø By har det godt, er alle glade - tror han. Han glemmer bare, at han er borgmester for hele kommunen. Ja, hele kommunen.

Nu kunne læseren måske fristes til at tro, at de to vrisne gamle mænd har noget imod Sorø By.

Hertil kan vi svare med et helt éntydigt - Nej, langtfra! Vi har intet imod Sorø By. Tværtimod. Vi bidrager gerne til at Sorø By løbende udvikles som kommunens hovedby. Meget gerne.

Men vi synes ikke om, at den nordlige del af kommunen marginaliseres, som det er sket. Ingen af de etablerede partier interesserer sig for udvikling i kommunens nordlige vedhæng. Ingen! - heller ikke Venstre og Socialdemokraterne.

Hvis vi tager fejl, vil vi gerne vide det. Men vi tager ikke fejl. Sådan er det - de store må gerne "banke" de små i kommunalpolitik. Vi forbeholder os bare retten til at sladre om det til avisen. Og det har vi tænkt os at blive ved med.