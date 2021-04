Send til din ven. X Artiklen: Debat: Den nordlige del marginaliseres ikke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Den nordlige del marginaliseres ikke

Sorø - 21. april 2021 kl. 20:02 Af Mogens Schwensen, Konservativt kommunalbestyrelsesmedlem og stolt beboer i den nordlige del af kommunen Kontakt redaktionen

Kære Bent og Finn!

Hvor er det dejligt at høre fra jer igen. Desværre opstår der igen forglemmelser fra jer.

Jeg ved, at borgmesteren i forskellige sammenhænge har fortalt om de mange forskellige udviklingstiltag, som allerede er gennemført gennem de seneste år, og som er på vej i Dianalund. Nedenfor kommer jeg med nogle eksempler, som tilsyneladende er gået jer to vrisne mænds næse forbi.

Det gamle rådhus i Dianlund er i dag ombygget til et velfungerende Borgerhus med bibliotek og øvrige aktiviteter. Udendørsarealet er blevet udviklet til "På Banen" til gavn for alle aldre i Dianalund. Der er etableret et flot kunstgræsanlæg, en motionsbane og legepladser. Alt sammen i et godt og konstruktivt praktisk og økonomisk samarbejde mellem de mange frivillige borgere i Dianalund og Sorø Kommune.

Der er udviklet væsentlig flere boliger i Dianalund end i Sorø midtby. Udviklingen af det gamle psykiatrihospital til lejligheder, opførsel af nye almene boliger i Doktorhaven, færdiggørelse og salg af Færøvej - udstykningen, ombygningen af det gamle bibliotek til lejeboliger etc. er sket i et konstruktivt samarbejde mellem private investorer og Sorø Kommune. Men vigtigst er, at tilflytningen er med til at fastholde jobs på butikstorvet.

Dejligt at I trods alt har fået øjnene op for udviklingen af Pilegårdstrekanten, som i høj grad er blevet til på initiativ fra vores borgmester. Herudover planlægges i øjeblikket for en større renovering af Holbergskolen samt Troldehaven af kommunalbestyrelsen. Der spares også op til en mulig udvidelse af Holberghallen. Samlet er der nu afsat budget for over 100 mio. kr. indenfor de nærmeste år.

Flytningen af Forsyningens administrative arbejdspladser fra Stenlille til Forsyningens hovedkontor mellem Sorø og Bjernede sker jo med henblik på at skabe nogle bedre rammer for medarbejderne, men ikke mindst for at imødekomme et stort ønske fra borgerne i Stenlille om lejeboliger.

Vi kan i hele kommunen være glade for, at der skabes arbejdspladser flere steder i kommunen. Det er virksomhederne selv, der ofte søger en placering tæt på motorvejen - det kan de fleste godt forstå.

Alle ovennævnte udviklingstiltag er sket i samarbejde med flertalsgruppen i Sorø Kommunalbestyrelse, dygtig styret af vores borgmester, så stop nu hykleriet om manglende udviklingstiltag i Dianalund.

Nej, den nordlige del af kommunen marginaliseres ikke!