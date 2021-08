Send til din ven. X Artiklen: Debat: Den gode folkeskole Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Den gode folkeskole

Sorø - 24. august 2021 kl. 10:04 Af Lise Vadsager, formand for Ringsted-Sorø Lærerforening

Det er blevet tiden for diverse politiske udspil og arrangementer op til det kommende kommunalvalg i november.

Vi har fra Ringsted-Sorø Lærerforening allerede i skrivende stund deltaget i et møde om den gode folkeskole arrangeret af SF i Sorø og i en dialog om samme emne med Det Radikale Venstre ligeledes i Sorø. Vi er rigtig glade for at blive inviteret og dermed have mulighed for at give vores besyv med.

Med reformen i 2013 blev de meget omdiskuterede lange skoledage indført uden nogen evidens for, at eleverne ville opnå større læring. Ganske hurtigt blæste der dog nye vinde i forhold til et par dage om ugen at afkorte skoledagen og i stedet være to lærere i klassen.

Mange børn lider stadig under lange skoledage. Derfor vil det være ønskværdigt i endnu højere grad at sætte flere lærerkræfter ind i det tidsrum, hvor eleverne rent faktisk er i stand til at suge til sig og være aktive.

Det har begge vores kommuner - Ringsted og Sorø - også har været villige til at understøtte i dette skoleår. Tak for det! Lad det endelig fortsætte.

Vi følger derfor med stor interesse Holbæk Kommune, hvor folkeskolen er sat fri til at organisere skolen på en ny måde. Men hvad skal vi bruge friheden til? Skal den enkelte skole bare kunne bestemme hvad som helst?

Ringsted Kommune har besluttet at nedsætte klassestørrelserne, hvilket vi i høj grad bakker op om, ligesom vi ønsker os bedre muligheder for inklusion og efteruddannelse i fagene til lærerne.

Der er også elementer fra den skole, vi har nu, som fungerer fint, og som er værd at bevare. Vi kan konstatere, at forældretilfredsheden er steget markant i sidste skoleår, så vi skal også have fat i nogle af de anderledes metoder, vi brugte i den særlige undervisning sidste år.

Men det allervigtigste er, at vi er fælles om skolen - forældre, politikere, ledere og medarbejdere.