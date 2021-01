Debat: Den gamle skole er igen i fare

Nu er der igen risiko for, at den 300 år gamle bindingsværksbygning, oven i købet Sorøs første skole, bliver revet ud af historien. Sådan går det desværre ofte, når kultur bliver vejet op mod penge.

En pengetank undersøger mulighederne for at optimere formuen og finder en grund, hvor der er mulighed for et byggeri, der kan give et godt afkast. Desværre ligger der en bevaringsværdig bygning på grunden. »Nå, og hva' så«.