Send til din ven. X Artiklen: Debat: Demokratiet under afvikling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Demokratiet under afvikling

Sorø - 25. april 2019 kl. 19:38 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En demokratisk beslutning sker ikke ved afstemningen, men ved samtalen, forhandlingen, den gensidige respekt, da kun dette fører til forståelse for helhedens interesse.

Demokratiet i Sorø Kommune synes på sin egen folkelige facon under afvikling. Fremover kan økonomiske prioriteringer og overordnede politikker, som beskriver styringsmåderne i kommunen, godkendes for lukkede døre af Økonomiudvalget og andre fagudvalg, hvorved tre partier i byrådet samt en løsgænger bliver holdt uden for forhandlingerne.

De fire sidstnævnte er folkevalgte medlemmer i det danske demokrati og skal derfor naturligvis sidde med i de indledende samtaler i det 25 medlemmer store byråd.

Den trufne beslutning om drøftelser bag lukkede døre vil gøre det vanskeligere for borgerne at følge begrundelserne for politiske omprioriteringer. Og hvorfor er Enhedslisten det eneste parti, som stemmer imod denne ændring i byrådet? Det kan da ikke være oppositionens ønske at læne sig tilbage og sidde udenfor?

Tillidskrisen i dag mellem politikere og vælgere er nærmest livstruende for folkestyret. Stramningen af offentlighedsloven i 2013 har vist sig at være en gift for tilliden mellem politikere og offentligheden.

Mørklægning af centrale administrationer er daglig kost: man nægter aktindsigt, afviser at svare eller svarer udenom, når der bliver forsøgt kastet lys over en sag. Politikere bejler først om vælgernes gunst, »hvis I stemmer på mig, så skal jeg tale jeres sag i et beslutningstagende forum« - men fra det sekund, de er valgt ind, drejer det sig om én ting: deres eget sæde, deres egen fremtid og livsforsikring: »I kan da nok se, at jeg ikke ene mand/kvinde kan gennemføre alt det, jeg lovede.« »Måske ikke«, svarer vi vælgere, »men det er jeres pligt at pleje det mandat, I er valgt ind på. Hvorfor holder I jeres politik hemmelig for os, som valgte jer ind?«

Offentlighedsloven er et falsum, som alle lider under. Den forpester det politiske klima og tvinger alle til stadig mere utraditionelle metoder for at komme sandheden nærmere. Er det "rigets sikkerhed" eller "hensynet til fremmede magter", som er på spil, når Sorø Byråd vælger at mørklægge sine økonomiske prioriteter? Hvad er det, der er så vigtigt at skjule? (forkortet af red.)

Henrik Jandorf

Parnasvej 2, Sorø