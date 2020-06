Send til din ven. X Artiklen: Debat: De vrisne gamle mænd - del 2 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: De vrisne gamle mænd - del 2

Sorø - 27. juni 2020 kl. 12:25 Af Bent Frederiksen og Finn Pilgaard Beyer, Dianalund Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi to vrisne gamle mænd i Dianalund kvitterer hermed for svaret fra den konservative byrådsgruppe i Sorø Kommune på vores "skidesprællerindlæg" i avisen.

Af gruppens svar fremgår det, at fraværet af samarbejde i byrådet alene skyldes socialdemokraternes mangel på respekt for demokratiet.

Må vi minde om, at der skal to til tango, at når én finger peger på andre, er der tre, som peger på os selv - og ikke mindst, at demokrati kommer af det græske "demos", som betyder "folk" og "krátos", som betyder "styre" - altså folkestyre, som alene kan udmøntes gennem samtale.

I bund og grund betyder demokrati derfor "samtale". I byrådet "råber og skriger" I af hinanden (det skal der mindst to til) og kan ikke finde ud af at samtale på tværs af blokkene. Det har socialdemokraterne uden tvivl deres andel af ansvaret for, men det betyder ikke, at I konservative er Vor Herres bedste børn, lissom vi ikke er.

Heller ikke selvom den retskaffenhed og uskyld, hvormed I konservative præsenterer "socialdemokraternes mangel på respekt for demokratiet" aftvinger et forholdsvist højt humoristisk niveau. Vi elsker humor, så tak for det.

Vores ønske er imidlertid, at I folkevalgte respekterer hinanden og taler sammen for at finde gode løsninger til gavn for alle borgere i hele kommunen - også os nordboere. Det er borgmesterens ansvar at formidle samarbejde, hvad skal vi ellers bruge ham til?

Til næste år er der kommunalvalg. Det, vi kommer til at spørge kandidaterne om, er, hvem der vil samarbejde efter valget.

Selvfølgelig skal I gå ud med forskellige holdninger og synspunkter i valgkampen - det hører lissom valgkampe til. Men efter valget SKAL I samarbejde uanset partifarve og personlige relationer.

Vi ønsker derfor allerede nu at fremsætte et forslag til vedtagelse i byrådet. Det er endda gratis. Helt gratis! Forslaget lyder i al sin enkelhed: "Lokalpolitikerne i Sorø Kommune skal tale sammen og samarbejde med hinanden til gavn for alle borgere i kommunen".

Indtil det er vedtaget og gennemført, forbeholder vi os retten til at kalde jer visionsløse "hundehoveder og hængerøve, lusede amatører, elendige klamphuggere, latterlige skidesprællere, impotente grødbønder og socialdemokrater"...

Selvfølgelig fortsat med et glimt i øjet - vi er jo i bund og grund glade for jer. To be continued...