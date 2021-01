Send til din ven. X Artiklen: Debat: De underjordiske og omfartsvejen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: De underjordiske og omfartsvejen

Sorø - 07. januar 2021 kl. 19:59 Af Bent A. Jespersen, Skjoldvej 15, Sorø Kontakt redaktionen

Når jeg jo modvilligt må acceptere at min 80 års fødselsdag den 11. februar 2021 nærmer sig, indser jeg, at en byrådsperiode på fire år fra november 2021 måske er længere end min sidste udløbsdato her på kloden.

Derfor har jeg ikke andre muligheder end at appellere til nogle af kommunens mere end 30.000 indbyggere om at stille op sammen med mig til det kommende byrådsvalg, hvilket ikke er særligt sandsynligt, selvom alle jo er liberalsocialister kloden over, og jeg kan se, at denne politiske tankegang breder sig som heksecirkler, og jeg udråbes ikke kun til præsident, men også til filosof.

Når jeg så samtidigt kan se, at kloge hoveder som f.eks. hr. Mogens Schwensen samt Bent og Finn vedvarende, sammen med mig, interesserer sig for nisser, glemmer de, at ingeniørfirmaet Cowi har fundet nogle underjordiske væsener, der har gjort, at omfartsvejen i Tersløse skal erstattes med cykelstier, skolerenovering og byudvikling i Dianalund.

Skal vi måske føje disse underjordiske væsener fra elverhøjene til mosekonen, elverkonge, elverdronning og elverpiger, så vi entydigt kan snakke byrådsvalg under skyldig hensyntagen til Elverfolket, vor samfundssind, egenart, folkesjæl og gensidig forståelse, hvilket er langt vigtigere, end hvem der sidder på hvilke stole hvor og hvornår.