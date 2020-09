Send til din ven. X Artiklen: Debat: De to vrisne - om skavanker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: De to vrisne - om skavanker

Sorø - 11. september 2020 kl. 19:05 Af Bent Frederiksen og Finn Pilgaard Beyer, Dianalund Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jaja - vi ved det godt. Du er ved at være træt af os gamle vrisne kværulanter. Også selvom vi kun vrisser på skrømt. Vores anbefaling er derfor, at du stopper læsningen her...

Da du nu alligevel, stik imod vores anbefaling, fortsætter med at læse, vil vi benytte lejligheden til at fortælle en lille anekdote.

En sand historie faktisk. Vi har sammen med seks andre bedagede ciskønnede herrer en klub, hvor vi mødes fire-fem gange om året. I klubben spiser vi god mad, drikker gode vine eller gode øl - og smager udsøgte whiskyer fra Skotland. Det sidste fordi det er en whiskyklub.

Ciskønnede betyder, at alle otte mænd er sikre på eget og hinandens køn - og at ingen af os har forbehold overfor de 20-25 andre kønsidentiteter, der vel efterhånden findes - heller ikke kvinder.

På klubaftnerne fortæller vi historier og leger forskellige lege. En af vores lege hedder "Gæt en Skavank". Det er en leg, hvor vi hver især skal gætte, hvilke skavanker de øvrige klubmedlemmer har. Den, der gætter flest rigtige, vinder retten til at fortælle sin egen sygehistorie uden afbrydelse. Så gik den aften.

Vi kan naturligvis ikke lege "Gæt en Skavank", hver gang vi mødes, fordi vi efterhånden kender hinandens gebrækkeligheder. Også selvom en gennemgående skavank er let til middelsvært erindringstab.

En anden gennemgående skavank er selvoptagethed - den kæmper flere af os med. Det gør nogle af vores lokale politikere også - tror vi.

Og hvad er så pointen med denne lille anekdote? Jo, vi tror at "Gæt en Skavank" kan inspirere kommunalbestyrelsesmedlemmerne, hvis de gav sig tid til at lege lidt.

"Gæt en Skavank" kan fx ændres til "Gæt en Vision". Her kunne vinderen så få retten til uforstyrret at fortælle bestyrelsen om sin vision for Sorø Kommune - uden at blive afbrudt.

Vi tror, at der på tværs af partierne i kommunalbestyrelsen findes gode visioner, hvoraf nogle formentlig kunne virkeliggøres, hvis bestyrelsesmedlemmerne formåede at lytte til hinanden. Vi ved, det er en betydelig udfordring. Men det er også bare en idé...

Hvordan går det forresten med Sundhedshuset? Vi ønsker et Sundhedshus i den nordlige ende af kommunen, fordi mange af os plages af skavanker...

Næste gang vi vender tilbage til disse spalter, (hvis avisen da tillader det) kommer det til at handle om erhvervsudviklingen i vores kommune.

For ethvert lokalområde er erhvervsudvikling efter vores opfattelse al udviklings moder. Vi ønsker en kommune i udviklingsmæssig balance. Ikke for vores egen skyld - men for hele Sorø Kommunes skyld.